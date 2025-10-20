Izraelci stříleli na ozbrojence, kteří údajně přešli žlutou linii v Gaze


Izraelští vojáci zahájili v pondělí palbu na několik palestinských ozbrojenců, kteří ve dvou případech překročili takzvanou žlutou linii na východě města Gaza, za niž se armáda stáhla podle podmínek současného příměří, a podle tvrzení vojáků pro ně představovali hrozbu. Informovala o tom izraelská média, která se odvolávají na prohlášení armády. Podle palestinských médií byli v pondělí v této oblasti zabiti nejméně dva lidé.

K incidentům došlo den poté, co Izrael podnikl sérii vzdušných úderů hlavně v jižní části pásma v reakci na útok palestinských ozbrojenců v oblasti Rafahu, při němž zahynuli dva izraelští vojáci. Šlo o nejvážnější eskalaci a test křehkého příměří ve válce, které platí od 10. října. Ke střetům v blízkosti umělé hranice, která dělí Pásmo Gazy podélně zhruba na dvě poloviny a za niž se vojáci stáhli v rámci naplňování první fáze mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa, však od začátku příměří dochází opakovaně.

„Armáda identifikovala několik teroristů, kteří překročili žlutou linii a přiblížili se k jejím jednotkám působícím ve čtvrti Šudžáija, čímž je bezprostředně ohrozili,“ uvedla armáda v pondělním prohlášení. „Vojáci směrem k těmto teroristům (...) stříleli, aby hrozbu odstranili,“ dodala s tím, že o chvíli později se podobný incident ve stejné oblasti opakoval a vojáci znovu zahájili palbu.

Prioritou je ochrana izraelských vojáků, vzkázal Kac

Izraelská armáda předpokládá, že i v oblastech pod její kontrolou se v tunelech stále ukrývají ozbrojenci teroristického hnutí Hamás. Ministr obrany Jisra'el Kac v pondělí podle izraelských médií prohlásil, že dal armádě pokyn, aby prostřednictvím mezinárodního mechanismu, který pod vedením USA dohlíží na dodržování příměří v Gaze, předala vůdcům Hamásu v Gaze jasný vzkaz.

„Každý terorista Hamásu, který se nachází za žlutou linií v oblasti pod izraelskou kontrolou, se musí okamžitě evakuovat. Vedoucí představitelé Hamásu ponesou za každý incident odpovědnost,“ uvedl Kac v prohlášení. „Každý, kdo v oblasti zůstane, se bez dalšího varování stane terčem útoku,“ dodal ministr s tím, že ochrana izraelských vojáků je nejvyšší prioritou.

Při nedělním ranním incidentu vyšla z tunelu hluboko na území pod kontrolou Izraele v oblasti Rafáhu skupina ozbrojenců, kteří zabili dva vojáky protitankovou střelou. Další tři vojáky na stejném místě zranila střelba odstřelovače. Vyplynulo to z předběžného vyšetřování armády.

Hamás tvrdí, že za tento útok nenese odpovědnost, protože není ve spojení se svými členy v zónách, které jsou pod izraelskou kontrolou. Také prezident Trump řekl, že se domnívá, že šlo o akci rebelů uvnitř Hamásu a že vedení hnutí se na této činnosti zřejmě nepodílí.

V reakci na nedělní eskalaci izraelský premiér Benjamin Netanjahu rozhodl o pozastavení dodávek humanitární pomoci. Nicméně v pondělí byl znovu otevřen klíčový hraniční přechod Kerem Šalom, informovala agentura AFP s odvoláním na izraelského bezpečnostního představitele. Dle médií se tak stalo díky tlaku USA na Jeruzalém.

Do Izraele dorazil Witkoff i Kushner

Šéf Bílého domu v noci na pondělí v reakci na nedělní eskalaci uvedl, že příměří mezi Izraelem a hnutím Hamás nadále platí. Zároveň dodal, že jeho vláda se chce ujistit, že bude „velmi mírové“.

Do Izraele mezitím dopoledne dorazil zvláštní americký vyslanec Steve Witkoff a Trumpův poradce a zeť Jared Kushner. Oba muži se podíleli na zprostředkování dohody o příměří, kterou pomáhaly vyjednat USA, Egypt a Katar. Server The Times of Israel (ToI) navíc s odvoláním na svůj zdroj z americké administrativy napsal, že možná v úterý by měl židovský stát navštívit i americký viceprezident JD Vance.

Dle izraelských médií budou Witkoff, Kushner a Vance jednat s Netanjahuem, navštíví humanitární středisko v Pásmu Gazy a setkají se s rodinami rukojmí.

