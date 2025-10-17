„Neměli je propouštět.“ Izraelci na návrat palestinských vězňů reagují smíšeně


před 9 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Návrat palestinských vězňů
Zdroj: ČT24

Týden od začátku příměří v Pásmu Gazy přetrvávají spory o předávání těl mrtvých Izraelců teroristickým hnutím Hamás. To propustilo všechna živá rukojmí a Izrael zase stovky palestinských vězňů. Jsou mezi nimi vrazi a teroristi, které teď v Gaze a na Západním břehu oslavují. Izraelská veřejnost to přijímá se smíšenými pocity. Někteří se obávají, že mezi Palestinci se zafixuje rovnice, že vraždění a únosy Izraelců z předloňského 7. října se vyplatily. Jiní zastávají názor, že izraelská rukojmí měla být propuštěna za každou cenu.

před 9 mminutami

SledujteTomahawky by byly eskalací, řekl Trump při setkání se Zelenským

Americký prezident Donald Trump jedná v Bílém domě se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Hlavním tématem jsou dodávky zbraní. Kyjev žádá Washington o bezpečnostní záruky a také o rakety Tomahawk pro údery v hloubi Ruska, což Trump ale označil za eskalaci. Zelenskyj mu výměnou nabídl ukrajinské drony. Ve čtvrtek si Trump volal se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem, který jej od dodávky Tomahawků Kyjevu odrazoval.
19:28Aktualizovánopřed 13 mminutami

Mezinárodní námořní organizace odložila návrh na snížení emisí

Členské státy Mezinárodní námořní organizace (IMO) v pátek rozhodly o ročním odkladu rámcového návrhu, jehož cílem je snížit celosvětové emise skleníkových plynů v mezinárodní námořní dopravě. Proti návrhu dlouhodobě vystupoval americký prezident Donald Trump. Agentura Reuters uvedla, že odklad návrhu je porážkou mimo jiné pro Evropskou unii.
před 58 mminutami

Tomahawky by mohly zásadně snížit výkon ruské ekonomiky, míní Kopečný

Pokud by americký prezident Donald Trump dodal Kyjevu pár desítek střel s plochou dráhou letu Tomahawk, mohlo by to zásadním způsobem snížit výkon ruské ekonomiky, míní vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný. „A to tím, že se zničí několik dalších desítek rafinérií v Rusku,“ objasnil v Interview ČT24, které moderoval Daniel Takáč. USA podle Kopečného mají vůli střely Ukrajině poskytnout. Co však trápí nejen Spojené státy, ale i Evropu, je, že v momentě, kdy se konečně naskytne politická vůle, zjistíme, že nevíme, jak danou věc udělat, případně v jakém počtu zbraně dodat, myslí si.
před 1 hhodinou

Trumpův exporadce Bolton odmítl obvinění z nakládání s tajnými informacemi

Někdejší bezpečnostní poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa John Bolton před soudem odmítl obvinění z nezákonného nakládání s tajnými dokumenty. Informuje o tom agentura Reuters. Stanice CNN poznamenala, že Bolton, někdejší Trumpův spojenec a jeho nynější kritik, se stal třetím Trumpovým politickým sokem, který byl během necelého měsíce obviněn. Bolton obžalobu proti sobě označil za zneužití moci.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Polsko nevydá Německu podezřelého z poškození Nord Streamu

Polský soud zamítl vydání Ukrajince podezřelého z podílu na poškození baltského plynovodu Nord Stream v roce 2022 do Německa. Podle polské tiskové agentury PAP také zrušil jeho vazbu. Policie zatkla Volodymyra Žuravlova na konci září poblíž Varšavy na základě evropského zatykače vydaného německým soudem. Polský premiér Donald Tusk označil rozhodnutí soudu za správné.
14:29Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Trump přijme Zelenského

Americký prezident Donald Trump se má v pátek v Bílém domě setkat se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Ten neskrýval, že hodlá Trumpa požádat o další rakety Patriot k posílení protivzdušné obrany a také o střely s plochou dráhou letu Tomahawk pro údery v hloubi Ruska. Ve čtvrtek Trumpovi zavolal ruský vládce Vladimir Putin, aby jej od dodávky tomahawků Ukrajině odradil.
04:24Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Evropská komise odmítla stížnost akcionářů ČEZu kvůli windfall tax

Evropská komise (EK) odmítla stížnost minoritních akcionářů energetické skupiny ČEZ proti státu, píše iROZHLAS.cz. Akcionářům se nelíbila především takzvaný windfall tax, tedy mimořádná daň z neočekávaných zisků, na níž ČEZ státu odvedl v posledních třech letech každoročně desítky miliard korun. Podle komise kroky české vlády nebyly v rozporu s evropským právem. Zástupci akcionářů nyní zvažují další kroky. ČEZ rozhodnutí nekomentoval, podle ministerstva financí komise potvrdila správnost postupu státu.
před 4 hhodinami
