Někteří z posledních dvaceti živých izraelských rukojmích, kteří se dostali v pondělí na svobodu, začali mluvit se svými blízkými o dvou letech strávených v zajetí Hamásu a jeho spřátelených teroristických skupin v Pásmu Gazy. Podle zprávy televize Channel 12 byli často izolování od okolního světa, hladověli a někteří byli údajně mučeni, píše portál Times of Israel.
Izolace, hlad a lži. Propuštění Izraelci promluvili o dvou letech v zajetí
Během pondělí se v rámci dohody o příměří dostalo na svobodu posledních dvacet živých rukojmích držených teroristy v Pásmu Gazy. Jeruzalém na oplátku propustil skoro dva tisíce palestinských vězňů.
„V Izraeli stále panuje nálada štěstí, radosti a úlevy, která byla během včerejšího dne patrná úplně všude,“ informovala v úterý velvyslankyně Česka v Izraeli Veronika Kuchyňová Šmigolová. V návrat rukojmích se podle ní lidé v zemi „neodvažovali do poslední chvíle doufat“.
Mezi unesenými Izraelci byli civilisté i vojáci, kteří pravděpodobně zažili výrazně tvrdší zacházení. Podle izraelské veřejnoprávní stanice Kan byla většina rukojmí v červnu 2024 odvezena do tunelů a měla jen omezený kontakt s médii, napsal ToI.
Nově propuštěný šestatřicetiletý Elkana Bohbot byl jedním z producentů hudebního festivalu Supernova, odkud byl unesen Hamásem. Podle Channel 12 strávil většinu času spoutaný v tunelu, kde ztrácel pojem o čase a prostoru.
Podle médií si však vzpomněl na svůj svatební den a trval na tom, že se chce na počest výročí osprchovat. Únosci nejprve jeho žádost odmítli, nakonec ale ustoupili, sundali mu řetězy a osprchovali ho.
Kromě toho se Bohbot dozvěděl o tom, že členové jeho rodiny žádají o jeho propuštění a účastní se shromáždění na náměstí v Tel Avivu, informoval Channel 12. V pondělí se muž opět setkal se svým pětiletým synem.
Dva roky v izolaci
Dvaatřicetiletý Avinatan Or byl před více než dvěma lety unesen z hudebního festivalu Supernova spolu se svou přítelkyní Noau Argamaniovou, kterou loni v červnu zachránily izraelské síly. Video dvojice zveřejněné teroristy 7. října 2023 obletělo celý svět.
Muž od té doby nebyl spatřen na žádných záběrech. Nyní vyšlo najevo, že strávil celé dva roky v izolaci v centrální části Pásma a první další rukojmí spatřil až v pondělí, uvedl Channel 12.
Pohublý Or podle lékařů evidentně dlouhodobě hladověl – podle prvotního vyšetření přišel až o čtyřicet procent své tělesné hmotnosti. Po propuštění údajně požádal, aby mohl strávit čas o samotě se svou přítelkyní. Společně si vykouřili svou „první společnou cigaretu po dvou letech“.
Rozdělení bratři
Osmadvacetiletá dvojčata Gali a Ziv Bermanovi, unesená z kibucu Kfar Aza, kde bydlela v bytech naproti sobě, byla podle izraelské televize během zajetí držena odděleně a zcela odříznuta od okolního světa. Ačkoli se bratři nacházeli ve stejné oblasti, nevěděli, že se po svém propuštění v pondělí znovu setkají.
Mladí muži uvedli, že byly doby, kdy trpěli nedostatkem jídla, jindy ho dostávali více. Někteří z jejich věznitelů s nimi údajně mluvili hebrejsky. Bratři také sdělili, že slyšeli, jak poblíž operují izraelské síly.
Příbuzný nejmenovaného rukojmího řekl deníku Jisra'el ha-jom, že teroristé přikládali zajatcům zbraně k hlavám a vyhrožovali jim, když se jim nelíbilo jejich chování při propagandistických videích, nebo pokud odmítali spolupracovat. Podle tohoto příbuzného Hamás unesené využíval i v případě, kdy kupříkladu potřeboval další osobu při hraní karet.
Lži a „kruté mučení“
Matka dvaadvacetiletého Matana Angresta, kterého unesli přímo z tanku v jižním Izraeli, řekla médiím, že její syn zažil během prvních měsíců v zajetí „velmi kruté mučení“, protože je voják, a v jednu chvíli ho „pohřbily“ trosky v důsledku bombardování enklávy židovským státem. „Byl dlouho sám, pod zvláštním dohledem,“ sdělila Izraelka.
Během věznění v tunelech únosci Matanovi téměř nic nesdělovali. „Čelil tvrdé psychologické válce – že se jich (Izraelci) vzdali, že (Hamás) se chystá dobýt zemi a že plánují další 7. říjen,“ vyjmenovala Izraelka. V posledních čtyřech měsících byl podle ní mladík většinu času v malém tmavém tunelu.
Ženin syn si prý nepamatuje detaily svého únosu, ale vzpomíná si na boje, které mu předcházely, a to, že jeho přátelé byli zabiti. Žena také uvedla, že únosci mu lhali a tvrdili, že jeho prarodiče z matčiny strany – kteří přežili holocaust – jsou mrtví, a že ho „motivovalo“ zjištění, že po návratu z Gazy stále žijí. Navzdory všemu na tom není Matan alespoň psychicky tak špatně, tvrdí žena.
Další z přeživších, čtyřiadvacetiletý Guy Gilboa-Dallal, byl rovněž unesen z festivalu Supernova a do minulého měsíce byl podle televize Kan držen v tunelu s dalším nově propuštěným čtyřiadvacetiletým rukojmím Evjatarem Davidem. „Pak ho vzali na projížďku ve vozidle po Gaze a neodvezli ho zpět do tunelu s Evjatarem, ale dali ho do tunelu v Gaze s Alonem Ohelem,“ sdělil mužův otec Ilan Gilboa-Dalal.
„Během uplynulého měsíce byl Guy násilím krmen,“ dodal. Podle něj se únosci snažili dostat do jeho syna jídlo poté, co video s vyhublým Davidem, který je nucen kopat si vlastní hrob v tunelu, vyvolalo mezinárodní pobouření.
I David se dostal zpět do židovského státu. „Po dvou letech utrpení je tady. Nyní pro Evjatara i pro nás začne nová cesta uzdravení,“ uvedli jeho příbuzní v prohlášení.
Setkání s dětmi i první hra na klavír
„Jsi můj život. Můj hrdina,“ zvolala matka pětadvacetiletého Matana Zangaukera, která mohla konečně obejmout svého syna. Einav vedla intenzivní kampaň za Matanův návrat a stala se jednou z nejznámějších tváří skupiny, jež požadovala, aby vláda židovského státu souhlasila s výměnou rukojmí, píše server BBC News.
Podle televize Kan byl osvobozený Matan držen společně s několika dalšími unesenými až do květnového propuštění americko-izraelského zajatce Edana Alexandera. Od té doby byl v izolaci a údajně se setkával s vysoce postavenými představiteli Hamásu.
Čtyřiadvacetiletý muzikant Alon Ohel si v pondělí poprvé od únosu zahrál na klavír ve svém nemocničním pokoji v Tel Avivu. Ohelova rodina se s pomocí darovaných klavírů po celém světě snažila šířit povědomí o osudu svého syna.
Osmačtyřicetiletý Omri Miran byl držen na 23 různých místech v Gaze – a to jak nad zemí, tak v tunelech, uvedl pro zpravodajský server Ynet jeho bratr Nadav. „Někdy vařil pro své věznitele a oni jeho vaření milovali,“ sdělil Nadav. „Přesně věděl, jaké je datum a zhruba i to, jaký je den. Věděl přesně, kolik dní je v zajetí. Většinu z nich trávil hraním karet se svými vězniteli,“ popsal.
V pondělí se Omri na základně v kibucu Re'im setkal se svou manželkou a společně se pak přes tablet spojili videohovorem s dcerami – čtyřletou Roni a dvouletou Almou. Mladší dceři bylo v době únosu teprve šest měsíců a Omri se svěřil, jak se těší, až zjistí, jak se Alma naučila říkat „abba“ – hebrejsky tatínek, napsal izraelský tisk.
Otec rukojmího se naučil znovu chodit
Malý zázrak čekal na třiadvacetiletého Bara Kupersteina, který byl ve druhé skupině rukojmích propuštěných na jihu Pásma Gazy. Jeho otec Tal, který před pěti lety utrpěl při operaci po autonehodě mozkovou mrtvici a byl na vozíku, se s pomocí fyzioterapeuta naučil znovu chodit a mluvit, aby mohl svého syna podporovat a obejmout ho, až ho propustí ze zajetí. Na videu je vidět, jak starší muž vstává z invalidního vozíku, aby syna sevřel v náručí.
Prvního objetí od rodiny se dočkal také Ejtan Mor, jehož otec Cvika Mor se stavěl proti předchozím dohodám o výměně izraelských rukojmí za palestinské vězně, protože „propouštět teroristy je recept na další násilí“. Je ale přesvědčený, že Ejtan jeho postoj pochopí.
„Syn mi naprosto důvěřuje a já mu to řeknu sám,“ citoval dotyčného list ToI. „Učili jsme své děti, aby riskovaly životy za izraelský lid, za stát Izrael. Kdyby Ejtana nezajali jako rukojmí, bojoval by v Gaze a tam by také musel riskovat život,“ dodal.
Ze zajetí se dostal rovněž jednadvacetiletý Rom Breslavski, který pracoval 7. října 2023 na festivalu Supernova jako ochranka. Podle zprávy zveřejněné fórem sdružujícím rodiny unesených Izraelců se snažil zachránit zraněnou osobu, když byl sám zraněn.
Letos v srpnu zveřejnil Palestinský islámský džihád video Roma, na kterém pláče a vzkazuje, že mu došlo jídlo a voda. Řekl, že není schopen stát ani chodit a „je na prahu smrti“. Lékařští experti tehdy konstatovali, že trpí „úmyslným, dlouhodobým a systematickým hladověním“, připomíná BBC.
Další z propuštěných, sedmadvacetiletý Segev Kalfon, byl na útěku z festivalu, když ho zajal Hamás. O dva měsíce později izraelská armáda našla videozáznam únosu. Letos v únoru propuštěný rukojmí Ohad Ben Ami řekl Segevovu otci Kobimu, že byli drženi v zajetí se čtyřmi dalšími muži v tunelu v „hrozných podmínkách“.
Na svobodu se v pondělí dostal i sedmatřicetiletý Maxim Herkin, izraelsko-ruský občan, jehož dva přátelé byli zabiti na festivalu Supernova. Letos v dubnu se objevil ve videu Hamásu spolu s už zmíněným Barem Kupersteinem. Následující měsíc byl spatřen sám v jiném videu a zdálo se, že má obvázané ruce. Podle teroristů důsledkem izraelského leteckého útoku, tvrzení však nelze nezávisle ověřit.
Propuštěný sedmatřicetiletý umělec Ejtan Horn, který pracuje s mládeží, byl spolu se svým bratrem Iairem unesen z kibucu Nir Oz. Iair byl nakonec propuštěn dříve, uvedl web The Jerusalem Post. Hamás poté zveřejnil video, na němž jsou bratři pohromadě, jejich matka Ruth Stromová ale řekla kanálu Kan, že se v Gaze setkali pouze jednou.
„Jsem moc rád, že je můj bratr propuštěný, ale v žádném případě není logické oddělovat rodiny,“ pronesl Ejtan ve videu. „Nezničte nám životy,“ dodal. V pondělí mohl Ejtan svého bratra konečně obejmout.
Rodiny v pondělí přivítaly rovněž dva bratry z kibucu Nir Oz. Osmadvacetiletý Ariel a o sedm let starší David Cuniovi v poslední zprávě ze 7. října 2023 uvedli, že se „ocitli v hororu“. Spolu s nimi byla unesena i řada jejich příbuzných, kteří se dostali na svobodu již dříve. David Cunio je herec, který debutoval v roce 2013 v celovečerním filmu Mládí, jenž měl premiéru na filmovém festivalu Berlinale.
Své příbuzné znovu spatřil rovněž pětadvacetiletý Josef Chaim Ohana. Na festivalu Supernova byl s kamarádem, který uvedl, že na akci zůstali a pomáhali účastníkům uniknout před kulkami, než se sami dali na útěk.
Svobodu získal i jednadvacetiletý Nimrod Cohen, který byl jediným přeživším ze čtyř vojáků, kteří byli v tanku, jenž byl napaden Hamásem na hranici Gazy za pomoci výbušnin a RPG, přiblížil ToI.
Izrael stále čeká, až mu Hamás předá těla 24 zabitých rukojmí. V pondělí se z Pásma Gazy vrátily pozůstatky jen čtyř lidí. Původní dohoda předpokládala, že židovský stát v pondělí převezme těla všech, o kterých teroristé ví, kde se nacházejí.
