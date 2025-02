U dostavby Dukovan dosáhneme podílu českých dodavatelů 60 procent, říká KHNP

ČTK

, noj

před 42 m minutami | Zdroj: ČTK

Jaderná elektrárna Dukovany

Korejská společnost KHNP nadále počítá s šedesátiprocentní účastí českých dodavatelů na výstavbě nových jaderných bloků v Dukovanech. České firmy by na tento podíl měly dosáhnout do roku 2039, kdy by měly být dokončeny oba připravované reaktory. Na Česko-korejské konferenci k jadernému průmyslu to v úterý uvedli zástupci korejské firmy. Představitelé českého průmyslu v minulých týdnech vyjádřili obavy o dosažení tohoto cíle, protože dosud nejsou závazné smlouvy o spolupráci.

KHNP loni uspěla v tuzemském jaderném tendru, vláda její nabídku upřednostnila před francouzskou EDF a americkou Westinghouse. První blok v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Skupina ČEZ, která má tendr na starosti, nyní s KHNP jedná o finální smlouvě k projektu, podepsána by měla být do konce března. „Věříme, že po dokončení celého projektu v roce 2039 dosáhneme podílu českých dodavatelů šedesát procent,“ sdělil poradce KHNP Alois Míka. Firma podle něj bude v průběhu přípravy i následné výstavby neustále hodnotit kapacity subdodavatelů. „Budeme jim přitom poskytovat zpětnou vazbu, aby mohli postupně zlepšovat a rozšiřovat svůj podíl na projektu,“ pokračoval Míka. Právě postupnou optimalizací veškerých řídicích procesů v projektu se podle něj budou moci české firmy dostat k dříve slibované hranici účasti.

Se zapojením českých firem KHNP počítá i podle svého prezidenta Ču Ho-wanga. „Od okamžiku, kdy byla KHNP vybrána, se snažíme připravit návrhy lokalizace dodavatelů podle toho, jak požaduje česká vláda i regiony,“ řekl na konferenci. Podle něj je už prakticky rozhodnuto o tom, že dodavatelem turbíny pro dukovanský blok by měla být plzeňská Doosan Škoda Power. Zároveň připustil možnost, že by firma zajistila i celou turbínovou halu. „Velmi vážně to nyní zvažujeme,“ dodal. KHNP podle Ču-Ho-wanga dále zvažuje zřízení fondu, v němž by byly podporovány střední a malé firmy v Česku k tomu, aby mohly získat potřebné certifikace k účasti na projektu.

Aliance české energetiky, která zastupuje největší tuzemské technologické firmy v jaderné energetice, v úterý k zapojení českých dodavatelů do projektu sdělila, že český průmysl nabízí Korejcům dodávku celé strojovny a hlavní stavební části. Člen výboru aliance Jiří Holinka zdůraznil, že účast českých firem na projektu je důležitá nejen z ekonomického hlediska, ale i z pohledu strategické bezpečnosti. „Chceme-li zajistit bezpečný chod a servis jaderné elektrárny tak, aby Česká republika nebyla závislá na dodavatelích z mimoevropských zemí, musíme být u výstavby od začátku. Musíme být u projektových prací, u tvorby dokumentace, zajišťování jakosti, u licencování, u přípravy montáže i spuštění, musíme realizovat klíčové dodávky v rozsahu našich výrobních možností včetně souvisejícího inženýringu a podobně,“ konstatoval. Závazné dohody dosud neexistují Zástupci Svazu podnikatelů ve stavebnictví v minulém týdnu sdělili, že dosud neexistují žádné závazné dohody českých firem s Korejci na účasti na projektu. Svaz v této souvislosti varoval, že dříve proklamované zapojení tuzemského průmyslu ve výši šedesát procent na stavbě tak může být ohroženo a skutečná míra účasti firem z Česka bude omezená.