Politická situace v Jižní Koreji neovlivní dostavbu Dukovan, říká šéf KHNP

25. 1. 2025 Aktualizováno před 33 m minutami | Zdroj: ČT24

9 minut Jooho Wang o dostavbě Dukovan Zdroj: ČT24

Do konce března má být podepsaná smlouva mezi společností ČEZ a jihokorejskou KHNP o výstavbě nových jaderných bloků v Dukovanech. Šéf KHNP Whang Joo-ho v rozhovoru pro ČT uvedl, že předpokládá zapojení českého průmyslu do dostavby ve „značné míře“. Platí přitom, že cílem je již dříve deklarovaných šedesát procent, nebude to však platit hned od začátku. Na důležitosti projektu i pro Jižní Koreu se podle něj shodnou jak tamní vládní, tak opoziční strany. „Myslím, že politická situace neovlivní ani samotný podpis finální dohody, ani plánovaný harmonogram,“ řekl šéf KHNP.

Jste na návštěvě Česka, jednáte o největší zakázce novodobé historie země. Co je obsahem jednání s vládou, potažmo s ČEZem? Tím, že je ten jaderný projekt tak složitý, musejí mu předcházet opravdu dlouhodobá a velice intenzivní jednání, jak o technických záležitostech, tak i o těch obchodních. Už v listopadu loňského roku navštívil Korejskou republiku vyjednávací tým ze strany ČEZu, který čítal přes šedesát lidí, v Koreji pobýval dva týdny. A zase náš vyjednávací tým navštívil Českou republiku. Jednání už se tedy chýlí ke konci a ještě před závěrem jsem přijel, abych shrnul dosavadní výsledky a jednal ještě o některých konkrétních bodech. V kontextu tendru se teď velmi často skloňuje politická situace v Jižní Koreji. Sesazený jihokorejský prezident byl velký podporovatel jádra, ale zdá se, že opozice jádru v takové míře nakloněna není. Jaké kroky podnikáte, aby tato situace projekt neohrozila? Ostatně opozice říká, že může být pro Jižní Koreu nerentabilní, přímo až rizikový. Chtěl bych vás v první řadě ujistit, že korejská demokracie je velice odolná, jak se ukázalo. A politická situace se v dohledné době určitě stabilizuje. Pokud jde o opozici, tak současná opoziční strana začala pracovat na tom jaderném projektu, už když byla u vlády. Takže to není tak, že by opozice byla protijaderná. Na důležitosti projektu i pro Korejskou republiku se shodnou jak vládní, tak opoziční strany. Důkazem toho by měla být i plánovaná parlamentní delegace, která by se měla skládat jak z vládních, tak opozičních poslanců a měla by českou stranu přesvědčit, že politická vůle a podpora českého projektu je napříč politickým spektrem. Jednak tedy probíhají intenzivní jednání na úrovni ministerstev, to znamená na mezivládní úrovni. Probíhají intenzivní jednání i mezi ČEZem a KHNP, takže myslím, že politická situace neovlivní ani samotný podpis finální dohody, ani plánovaný harmonogram.

Opozice kritizuje velké zapojení českých firem. Říká, že projekt by nemusel být příliš rentabilní pro Jižní Koreu a mohl by být možná i nevýhodný. S jakým zapojením českého průmyslu tedy aktuálně počítáte? Samozřejmě pokud je možné komponenty a zařízení na jadernou elektrárnu dodávat na místě, tak je to výhodné nejen pro zadavatele, ale i pro dodavatele, protože je to ekonomičtější, ušetří se za dopravu a podobně. Navíc Česká republika disponuje celou řadou firem, které mají dlouholeté zkušenosti s výrobou komponentů pro jaderné elektrárny i s údržbou. Takže i z naší strany se jedná o celkem přirozenou snahu zapojit české firmy v maximální míře. My už jsme kontaktovali nebo si vytipovali přes dvě stě firem, které by mohly být našimi dodavateli s tím, že s více než padesáti jsme podepsali zhruba osmdesát memorand o budoucí spolupráci. Například v případě jednoho z klíčových komponentů jaderné elektrárny, kterým je turbína, jsme se dohodli s českou firmou Doosan Škoda Power, že bude dodavatelem. Podobně i u generátoru se jedná o možnostech transferu technologií na projektování a výrobu generátorů. Pokud jde o menší komponenty a dodávky, pak intenzivně jednáme jak s Aliancí české energetiky, tak s obchodní a hospodářskou komorou, se Svazem průmyslu a dopravy i jinými profesními organizacemi. 25. února plánujeme větší konferenci, jejímž tématem by měla být lokalizace, určena by měla být firmám, které mají zájem s námi spolupracovat. V únoru by měl také Korejskou republiku navštívit český ministr průmyslu a obchodu (Lukáš Vlček ze STAN, pozn. red.) a lokalizace bude i jedním z témat jeho návštěvy. Byli bychom rádi, kdyby při té příležitosti došlo k podpisu dalších dohod, které by usnadnily spolupráci a zaručily vysokou míru lokalizace.

To znamená, na kolik procent plánujete zapojit český průmysl? Předpokládáme, že to bude značná míra. Dříve jste byli konkrétnější. Říkali jste šedesát, šedesát pět procent, to platí? Na tohle číslo cílíme. Předložili jsme plán lokalizace, který směřoval k deklarovanému podílu šedesát procent, ale je potřeba si uvědomit, že by se nejednalo o lokalizaci šedesáti procent už od začátku, bude to postupně nabíhat v souvislosti s tím, jak bude probíhat celý projekt. Takže šedesát procent je konečný cíl, ke kterému se budeme blížit v celém průběhu výstavby. My už víme, že to procento nebude dané v EPC kontraktu, nicméně průmysl chce závaznější dohody ještě před podpisem finální smlouvy. Jste schopni alespoň části českého průmyslu je ještě do toho konce března dát? Stavba jaderné elektrárny je velice komplexní a dlouhodobá záležitost, kdy se kromě stavebních prací jedná i o dodávky různých dílů a komponentů, o dodávky softwarů a podobně. Takže spolupráce bude probíhat po dlouhou dobu po etapách a opravdu je velice těžké takto najednou a dopředu říci nějaká závazná nebo konkrétní čísla. Troufám si ale říci, že do uzavření dohody budeme schopni poskytnout nějaké uspokojivé závazky z naší strany pro českou stranu.