Nedostali jsme od korejské vlády dotace na český jaderný tendr, tvrdí KHNP

Korejská společnost KHNP odmítla, že by od tamní vlády obdržela dotace či jejich příslib, které by mohly ovlivnit výsledek českého jaderného tendru. Podle firmy se navíc na tuzemský tendr nevztahují aktuální pravidla EU o zahraničních subvencích. Reagovala tak na stížnost francouzské společnosti EDF k Evropské komisi.

Společnost EDF podala stížnost v rámci evropského nařízení o zahraničních subvencích. Francouzská společnost má za to, že korejská vláda může poskytnout KHNP nespravedlivou dotační podporu, čímž by mohla ohrozit hospodářskou soutěž na evropském trhu.

„Společnost KHNP neobdržela od korejské vlády v souvislosti s nabídkou na výstavbu nových jaderných bloků v České republice žádné dotace, které by mohly ovlivnit výsledky tendru, ani jejich příslib. Český projekt navíc není veřejnou zakázkou a výběrové řízení bylo zahájeno v březnu 2022, to znamená před nabytím účinnosti evropského nařízení o zahraničních subvencích. Z těchto důvodů se evropské nařízení o zahraničních subvencích na český projekt nevztahuje,“ uvedla korejská společnost.

Kromě EDF kritizuje výběr korejské firmy také další uchazeč, severoamerický Westinghouse, který s KHNP vede dlouhodobý spor o oprávnění používat technologii reaktoru nabízenou Korejci v ČR. Spor řeší mezinárodní arbitráž. EDF i Westinghouse v minulých týdnech tendr napadly i u českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

ČEZ nyní s Korejci jedná o smlouvě, která by měla být podepsána do konce března příštího roku. První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů jsou při současných cenách 400 miliard korun. V příštích třech až pěti letech by ovšem ČEZ měl podle rozhodnutí vlády s Korejci jednat také o opci na výstavbu dalších dvou bloků v Temelíně.