Na dostavbě Dukovan by se podle KHNP mohl podílet Westinghouse

Na stavbě nových jaderných bloků v Dukovanech by se mohla podílet americká firma Westinghouse. České televizi to řekl Jooho Whang, výkonný ředitel jihokorejské KHNP, která tendr vyhrála. Do podpisu smlouvy největší zakázky v dějinách státu zbývají dva měsíce. ČEZ, vláda i KHNP věří, že se tak stihne do konce března, a to i přes nestabilní politickou situaci v Jižní Koreji a spory, které tendr provází. Celý rozhovor se šéfem KHNP odvysílá ČT24 v sobotu v 15:15.