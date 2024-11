Francouzská EDF se brání proti rozhodnutí českého antimonopolního úřadu

Antimonopolní úřad zhruba po dvou měsících rozhodl, že tendr byl v pořádku a námitky zamítl. Zatím ale nepravomocně, protože uchazeči mohou podat rozklad. Ještě předtím ÚOHS také zakázal uzavřít smlouvu s KHNP do doby, než úřad o věci rozhodne pravomocně.

EDF potvrdila, že rozklad v závěru minulého týdne podala. „Společnost EDF ve svém rozkladu žádá předsedu ÚOHS o přezkoumání stížnosti EDF, neboť nesouhlasí s rozhodnutím vydaným dne 30. října 2024,“ uvedla společnost.

Vláda v létě rozhodla, že chce v Dukovanech postavit dva nové jaderné bloky. První z nových reaktorů by měl být hotový v roce 2036. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů jsou při současných cenách 400 miliard korun. Polostátní energetická společnost ČEZ nyní s Korejci jedná o smlouvě, kterou by měly strany podepsat do konce března 2025. Do budoucna stát počítá také s opcí na další dva reaktory v Temelíně.