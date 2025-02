Svaz: Závazné dohody k dostavbě Dukovan zatím nejsou, jde jen o sliby

19. 2. 2025 Aktualizováno před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK , ČT24

Jaderná elektrárna Dukovany

Žádné závazné dohody mezi českými firmami a korejskou společností KHNP, preferovaným dodavatelem nových jaderných bloků v Dukovanech, dosud uzavřeny nebyly. Uvedl to prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza. Varoval, že účast českých firem na projektu může být velmi omezená. Šéf KHNP Whang Joo-ho v rozhovoru pro ČT na začátku roku uvedl, že předpokládá zapojení českého průmyslu do dostavby Dukovan ve „značné míře“. Deklarovaných šedesát procent dle něj platí, nebude to však hned od začátku.

„Žádné právně závazné dohody zatím nejsou,“ poznamenal Nouza. Podle něj se zapojení českých dodavatelů do dukovanského projektu zatím pohybuje jen v rovině slibů, případně nezávazných memorand.

Vláda loni při výběru korejské firmy uváděla, že KHNP ve své nabídce přislíbila až šedesátiprocentní podíl českých dodavatelů na projektu. Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) později ovšem připustil, že přesné zapojení českého průmyslu nebude součástí finální smlouvy mezi ČEZem a KHNP. Česko ale podle něj bude tlačit na naplnění závazku, který KHNP přijala v době tendru. Podle Svazu podnikatelů ve stavebnictví však reálně hrozí, že české firmy budou v celém dodavatelském řetězci jen na nízkých úrovních. „Hrozí, že na české dodavatele zůstane jen takzvaná ohlodaná kost, a to bude velký problém,“ podotkl Nouza. Tomu by následně odpovídaly i případné zisky, složité by bylo i zužitkování tuzemských technologií nebo výzkumu.