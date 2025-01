Sesazený jihokorejský prezident čelí obvinění ze vzpoury

Soud minulý týden vyhověl žádosti protikorupčního úřadu o vydání formálního zatykače na zadrženého Juna, na jehož základě byl přemístěn do 28. ledna do samovazby. Úřad se nyní snaží Juna v souvislosti s výjimečným stavem vyslechnout, sesazený prezident to však odmítá a využívá své právo mlčet. Už dvakrát se ale dostavil k ústavnímu soudu, který rozhoduje o jeho setrvání ve funkci.

Jun před svým zatčením opakovaně prohlašoval, že bude až do konce bojovat proti snahám o své sesazení. Vyhlášení stanného práva 3. prosince označil za legitimní krok proti opozici, jejíž činnost popsal jako protistátní. Jen několik hodin po kontroverzním oznámení se proti prezidentovu kroku postavil parlament a výjimečný režim nakonec zrušila vláda.