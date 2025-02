Vláda chce od KHNP garanci zapojení českých firem do dostavby Dukovan

Český kabinet bude po korejské společnosti KHNP, která by měla v Dukovanech postavit dva jaderné reaktory, ještě před uzavřením finální smlouvy k projektu žádat garanci alespoň třicetiprocentního podílu českých firem na stavbě, uvedl ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN). Celkově pak platí požadavek na zapojení českého průmyslu na šedesáti procentech projektu.

Vlček v minulém týdnu absolvoval pracovní cestu do Jižní Koreje. Podle ministra bylo hlavním cílem jednání o dalším posunu v přípravě projektu a také o zapojení českého průmyslu.

Vláda v minulosti avizovala, že zajištění podstatného podílu českých firem je jednou z klíčových částí tendru. KHNP, která byla v soutěži loni vybrána jako preferovaný uchazeč, podle kabinetu ve své nabídce přislíbil účast českého průmyslu ve výši právě šedesáti procent projektu. Tento závazek však nebyl součástí zadávacích podmínek tendru, podle Vlčka by to totiž odporovalo unijním pravidlům. Závazek nebude součástí ani samotného kontraktu o stavbě. O tom nyní jedná KHNP se společností ČEZ, která má soutěž na starosti. Podpis smlouvy je plánován do konce března.

Zástupci Svazu podnikatelů ve stavebnictví v minulém týdnu uvedli, že dosud neexistují žádné závazné dohody českých firem s Korejci na účasti na projektu. Svaz v této souvislosti varoval, že dříve proklamované zapojení českého průmyslu ve výši šedesáti procent na stavbě tak může být velmi ohroženo a skutečná míra účasti firem z Česka bude jen omezená.