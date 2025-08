Odborníci letos řešili už přes osm desítek podezření na otravu houbami

Chyby při sběru vedou i k hospitalizacím

Někteří pacienti už skončili kvůli otravě v nemocnici. Například Fakultní nemocnice Olomouc v uplynulých dnech přijala dva pacienty s horečkou a příznaky selhávání jater. „Oba pacienti byli hospitalizováni,“ potvrdil tiskový mluvčí nemocnice Pavel Žára.

Podezření na otravu řešili i lékaři v Hradci Králové. Podle mluvčího Fakultní nemocnice Hradec Králové Jana Špeldy přivezli sanitkou manželský pár s podezřením na otravu po konzumaci zmražených hub. „Otrava se nakonec nepotvrdila, šlo pravděpodobně o nevhodné skladování hub,“ uvedl Špelda.

Z celkového počtu 84 případů, které zatím eviduje Toxikologické informační středisko, se čtyřicet týkalo dětí. Třicet z nich bylo ve věku do tří let, další čtyři případy připadly na děti ve věku čtyři až šest let a dva případy na věkovou skupinu sedm až patnáct let. Podle toxikologů bývají potíže u malých dětí zvlášť nebezpečné, protože jejich tělo reaguje citlivěji na toxiny i bakterie.