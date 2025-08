Epsteinova expřítelkyně zamířila do vězení s minimální ostrahou

Bývalou přítelkyni a dlouholetou spolupracovnici někdejšího amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina Ghislaine Maxwellovou úřady přeřadily z federální věznice na Floridě do vězeňského tábora s minimální ostrahou v Texasu. V noci na sobotu o tom informovala agentura AP. Maxwellové si za napomáhání ke zneužívání nezletilých dívek odpykává dvacetiletý trest vězení.

Náměstek americké ministryně spravedlnosti Todd Blanche minulý týden Maxwellovou vyslýchal . Co řekla, ministerstvo dosud nezveřejnilo. Její právníci v úterý uvedli, že je ochotná odpovědět na další otázky Kongresu, pokud jí bude zaručena imunita proti dalšímu trestnímu stíhání a pokud zákonodárci přistoupí na další podmínky.

Úřady neupřesnily důvody k přeřazení do zařízení s minimální ostrahou. AP poznamenala, že vězeňské tábory s minimálním stupněm ostrahy původně vznikly, aby usnadnily provoz a administrativu v případě pracujících vězňů. Umístění do takovéhoto tábora, z nichž některé nemají ani ploty, znamená, že vězně úřady vnímají jako minimální bezpečnostní riziko, dodala agentura.

Trump: O případu nic nevím

V pátek večer (v noci na sobotu SELČ) v Trumpově rozhovoru s televizí Newsmax byla otázka milosti pro Maxwellovou jedním z témat. „Můžu to udělat, ale nikdo mě nepožádal, abych to učinil,“ odpověděl americký prezident na dotaz, zda by mohl dát Maxwellové milost. „O případu nic nevím,“ dodal.

Trump se rovněž zmínil o výslechu Maxwellové, který vedl Blanche. Prezident k tomu řekl, že Blanche se chtěl ujistit, zda by nepoškodilo nevinné lidi, pokud by došlo na zveřejnění dokumentů v Epsteinově vyšetřování.

Trumpova administrativa čelí kritice kvůli neochotě zveřejnit další dokumenty z Epsteinova vyšetřování, přestože dříve slibovala transparentnost. Trump se ohledně tohoto případu snažil vyhnout otázkám a s nelibostí se vyjádřil k tomu, že se o tom stále mluví i šest let poté, co Epstein před zahájením soudního procesu podle oficiálního sdělení úřadů spáchal ve vazbě sebevraždu. Trump v minulosti naznačoval, že oficiální verzi o sebevraždě nevěří.