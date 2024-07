Každá koruna investovaná do Dukovan by se dle vlády mohla vrátit až trojnásobně

Výstavba nových jaderných zdrojů v Česku může podle vlády znamenat výraznou příležitost i pro české firmy a ekonomiku jako celek. Na středeční oznámení vítěze tendru, kterým se stala jihokorejská společnost KHNP, už reagovaly domácí firmy: na zakázce se chtějí podílet co nejvíc. KHNP počítá s tím, že by se mohly zapojit až z 65 procent.

Vedoucí pražské kanceláře KHNP Min Hwan Chang popsal, že například turbínu do reaktoru a další součásti, jako jsou tlakové nádoby a kondenzátory, dodá česká Doosan Škoda Power. „Vzít rotor turbíny a odvézt ho do Plzně je mnohem jednodušší, než ho vozit někam do zámoří, případně někam mimo Česko,“ zmínil provozní ředitel společnosti Daniel Procházka.

„Pro bezpečnost budou reaktory aktivní zóny a parogenerátory a tlakové nádoby zajišťovány v Koreji,“ dodal Min Hwan Chang. Tyto díly by mohly pocházet od firmy Doosan Enerbility. Nadrozměrné součástky dvou nových bloků budou do Česka přepravené po vodě. Z Koreje do Hamburku připlují nejspíš po moři a z Hamburku se pak po Labi dopraví do překladiště ve Chvaleticích. Posledních zhruba 150 kilometrů budou přepravovány po silnici na trase Čáslav – Havlíčkův Brod – Jihlava – Třebíč – Dukovany.