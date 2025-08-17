Policisté, hasiči, celníci a pracovníci vězeňské služby dostali tento týden první výplatu, ve které jim stát přidal tři tisíce měsíčně. Stabilizační příspěvek se zvedl 1. července. Ještě víc získali vojáci. Jim stoupl příspěvek na bydlení i tarify. Nižším hodnostem o 7,5 procenta, vyšším o pět procent. Opozice růst platů podporuje, vadí jí ale zvýhodnění armády proti ostatním bezpečnostním sborům.
Policisté i vojáci dostali přidáno, ale rozdíl v jejich platech se dál zvýšil
Jak vojákům, tak i policistům a hasičům přidala vláda z armádního rozpočtu. V něm přitom i bez toho chybělo sedm miliard k dosažení závazku vůči NATO vydávat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu.
Ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan oceňuje, že peníze byly převedeny do kapitoly ministerstva vnitra. „Všichni policisté a hasiči už podepsali své nové personální výměry,“ dodal.
Policejní odbory spokojené nejsou
Policejní prezident Martin Vondrášek kvůli stabilizaci sboru chce, aby výdělky rostly i v dalších letech. „Aby policista věděl, že si může naplánovat budoucnost, živobytí, vzít si hypotéku.“
Stejnou částku navíc dostalo kromě čtyřiceti tisíc policistů i víc než deset tisíc hasičů, 7,5 tisíce vězeňských dozorců a necelé čtyři tisícovky celníků. Podle předsedy Nezávislého odborového Svazu Policie ČR Tomáše Machoviče by měly výdělky policistů růst srovnatelně s výdělky vojáků. „Pokud si vezmeme příslušníky, a to beru policisty, vězeňskou službu, hasiče a samozřejmě i celní správu, pokud nastoupí za 33 tisíc hrubého, tak po pár letech si rozmyslí, jestli vůbec může uživit rodinu.“
Vojáci si od července polepšili podstatně víc než policisté, kteří dostali tři tisíce. Například svobodník dostal od července celkem přidáno 5400 korun. Praporčík pak přes šest a půl tisíce, plukovník o více než sedm tisíc. Už předtím přitom pobírali vojáci podle analýzy ministerstva vnitra podle hodnosti o dva až šest tisíc víc než policisté.
Ministr vnitra ještě v dubnu požadoval, aby vláda tento rozdíl neprohlubovala. „Rozevírání nůžek mezi jednotlivými částmi bezpečnostních sborů – vojáci, policisté, hasiči, ale i další složky – prostě nepřispěje k ničemu dobrému,“ řekl tehdy Rakušan. Nyní způsob přidání policistům či hasičům hájí. „Já to opravdu považuji za úspěch a za něco, co si tyto složky zaslouží.“
Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) tvrdí, že výraznější přidání vojákům oproti jiným bezpečnostním sborům je nutné. Argumentuje dalším aliančním závazkem: do deseti let nabrat čtrnáct tisíc nových vojáků. „Pokud mi někdo nedá jinou možnost, jak získat čtrnáct tisíc vojáků prakticky okamžitě, aby nastoupili a sloužili a ti, co tam jsou teď, tak neodcházeli, tak na tom třeba trvat nemusím, ale já na tom trvat musím, protože já ty lidi nemám,“ řekla ministryně.
ANO kritizuje další otevírání platových nůžek
Místopředseda ANO a člen sněmovního výboru pro bezpečnosti Robert Králíček k tomu poznamenal, že „nůžky (v platech vojáků a policistů) se naopak ještě více rozevřely a smysl to nedává, je to nesystémové“.
Předseda SPD Tomio Okamura pak řekl: „Hnutí SPD dlouhodobě podporuje zvýšení platů policistů i hasičů, protože to jsou složky, které nutně potřebujeme.“
S dalším zvýšením platů policistů, hasičů nebo vojáků počítá současná vláda od 1. ledna. Policisté či hasiči by měli dostat přidáno pět procent, podobně jako vojáci s vyššími hodnostmi. Ti s nižšími hodnostmi mají přislíbený růst platů o sedm a půl procenta. Státní rozpočet na rok 2026 bude projednávat sněmovna už v novém složení, které vzejde z říjnových parlamentních voleb.