Dostavba Dukovan bude mít převážně pozitivní dopady, řekl Kupka

Vládní výbor pro strategické investice na úterní schůzi projednal výsledky studie socioekonomických dopadů výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech. „Z analýzy jasně vyplývá, že převažují pozitivní dopady nad negativními,“ poznamenal ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Podle studie bude nutné region připravit na téměř deset tisíc nových obyvatel. Ministr míní, že je to zvladatelné.

Stát loni nechal vypracovat analýzu, jaký vliv bude mít projekt výstavby nových jaderných reaktorů v Dukovanech na okolní region. Studie ukázala, že v regionu pro obyvatele může chybět až tři tisíce bytů a také kapacity lékařů. Další očekávané důsledky jsou větší dopravní zatížení obcí nebo bezpečnostní rizika v lokalitách s vyšší koncentrací obyvatel. Naopak by se měly zvýšit příjmy obcí a zaplnit dosud málo využívané školy.

„Z analýzy jasně vyplývá, že převažují pozitivní dopady nad negativními,“ poznamenal po jednání výboru ministr dopravy Martin Kupka (ODS). „Ukázalo se, že co se týče například kapacity vzdělávací soustavy nebo nezbytné podmínky pro zdravotní zázemí těch, kteří budou pracovat na rozvoji elektrárny, tak to je v daném území zvladatelné,“ uvedl dále. Potvrdil, že vláda projedná akční plán na řešení do konce června.

Co se týče dopravy, už loni vláda uvolnila prostředky na výstavbu důležité infrastruktury, podotkl Kupka. „Podnikáme další kroky, tak, aby infrastruktura mohla být nachystaná na budoucí výstavbu,“ doplnil ministr. Část nákladní dopravy by se podle Kupky mohla přesunout na železnici, aby se dopady zmírnily.

Zpracování studie zadalo ministerstvo ve spolupráci s Vysočinou a Jihomoravským krajem, zpracovala ji firma KPMG Česká republika. Zabývala se širším územím od Jihlavy po Brněnsko s výhledem do roku 2040, kdy by se měly stavět oba dukovanské bloky. Zpracovatelé hodnotili například populační vývoj, zdravotnictví, bydlení, školství a zařízení pro volný čas, dopravu, záchranný systém i trh práce. Šetření se týkalo obyvatel včetně starostů, firem i institucí.