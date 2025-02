Vysoké školy v některých krajích mají navýšit počet přijímaných studentů, oznámil Bek

Vysoké školy, které působí v Karlovarském, Ústeckém, Plzeňském a Libereckém kraji, by měly v novém akademickém roce navýšit počet přijímaných studentů o sedm procent. Dostanou na to navíc asi 71 milionů korun, řekl ministr školství Mikuláš Bek (STAN). V těchto krajích je podíl vysokoškolsky vzdělaných mladých lidí nižší než 25 procent. Zatímco v Praze má vysokoškolské vzdělání v tomto věku asi polovina lidí, v Karlovarském kraji se jedná o asi čtrnáct procent, v Ústeckém zhruba o šestnáct procent.

Univerzita Karlova je největší vysoká škola v Česku, podle statistik ministerstva měla předloni 51 560 studentů, na všech veřejných vysokých školách jich bylo 280 175. Resort podle ministra uvítá, pokud se Univerzita Karlova rozhodne navýšit počet studentů, nebude to ale její povinnost. Pro většinu univerzit podle něj naproti tomu tříprocentní navýšení povinnost bude. Nárůst by měl být postupný tak, aby neohrozil kvalitu vzdělávání, dodal.

„Významně se rozšíří okruh oborů, v nichž si stát bude objednávat vyšší nárůsty počtu studentů,“ řekl dále Bek Dříve to stát udělal třeba v případě studentů medicíny. Ministerstvo podle něj připravilo schéma financování k přijímání vyšších počtů studentů například do oborů, které souvisí se školstvím. Více peněz by mělo jít například do oborů učitelství, školní psychologie, ale i například zdravotnických a technických studijních programů. Zmínil i například energetiku či výrobu a vývoj čipů, polovodičů.

Studentů učitelství by školy měly v novém akademickém roce přijímat o pět procent více, prohlásil Bek. V dalších letech se podle něj počítá s vyšším nárůstem. Největší podporu by měly školy dostat na navýšení počtu přijímaných na nelékařské zdravotnické obory.

Zlepšit se mají podle ministra i podmínky studentů. Například ubytovací stipendia vzrostou z 5400 korun na 6150 korun ročně a dotace na stravování se zvýší z 17,95 koruny na 20,50 koruny na jedno jídlo, oznámil resort.