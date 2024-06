Většina lékařských fakult letos přijala rekordní počet přihlášek

Nejvíce studentů se letos přihlásilo na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (LF MU), kde je počet přihlášek rok od roku rekordní a nejvyšší napříč fakultami Masarykovy univerzity. Letos tam přijali 3402 přihlášek na všeobecné a 1416 na zubní lékařství. Kapacity jsou však 430, respektive 55 studentů. Přijato jich je ale vždy více tak, aby se na začátku akademického roku kapacity naplnily.

„Vždy se jedná o vyšší číslo, protože ne všichni přijatí se následně zapíší do studia. Konkrétní číslo přijatých tedy reflektuje průměrnou ‚zápisovost‘ minulých let. Pro Všeobecné lékařství je to kolem osmdesáti procent,“ uvedla proděkanka pro výuku v preklinických oborech všeobecného lékařství a přijímací řízení LF MU Kateřina Kaňková.