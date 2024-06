Lékařské fakulty mají přijímat více studentů, podle děkanů chybí peníze na vyučující

Kvůli nedostatku lékařů mají univerzity v Česku každým rokem přijímat více zájemců o studium medicíny, tvrdí však, že nemají dostatek peněz na vyučující. Ministerstvo školství uvedlo, že letos vyčlenilo na snížení mzdových nerovností stovky milionů korun. Situaci může podle děkanů ještě zkomplikovat novela zákoníku práce, podle té by se mohla klinická činnost lékařů a výuka oddělit. Změny bude sněmovna řešit ve čtvrtek. V příštím roce mají všechny zdravotnické fakulty dostat půl miliardy navíc.

Předseda Asociace děkanů lékařských fakult ČR Martin Repko upřesnil, že ve studijním programu všeobecného lékařství nabírají fakulty každý rok minimálně o šestnáct až dvacet procent více zájemců. Důvodem je vládní program z roku 2019. Více studentů znamená také větší nároky na pedagogy. Podle fakult na to ale chybí peníze. Nové vyučující se sehnat nedaří, ti stávající zvažují odchod.

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni Jindřich Fínek tvrdí, že pokud se v platové hladině fakulta nevyrovná fakultním nemocnicím, odborníci dají výpověď. „Za tyto peníze už je ten koníček nebude bavit a nám nebude mít kdo učit,“ postěžoval si děkan.

Situaci podle děkanů nepomáhá ani novela zákoníku práce. Ta plánuje výuku a klinickou činnost lékařů oddělit. „Jestliže jim ještě znemožníme ten souběh, tak to je tragédie, která se na nás teď valí,“ upozornil Repko. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) by do čtvrtka rád znal jasný výklad ministerstva práce. „Chtěl bych, aby lékař mohl ty práce dělat naráz, protože ono je nejde oddělit,“ postavil se za děkany ministr.