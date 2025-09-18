Rezignoval šéf KHNP, která má dostavět Dukovany


před 42 mminutami|Zdroj: ČTK, The Chosun Daily

Prezident jihokorejské společnosti KHNP, která vyhrála tendr na stavbu dvou bloků v jaderné elektrárně Dukovany, Ču Ho-wang rezignoval, informoval jihokorejský server The Chosun Daily. Pražská kancelář korejské společnosti uvedla, že projekt v Dukovanech bude pokračovat bez narušení a Čua do jmenování nového šéfa KHNP nahradí jeho zástupce.

Pražská kancelář korejské společnosti sdělila, že tříleté funkční období Ču Ho-wanga oficiálně skončilo v srpnu a střídání ve vedení je standardním postupem ve společnosti. Ve funkci ale podle médií zůstával kvůli absenci nástupce.

Prezident společnosti Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) Ču Ho-wang nicméně čelil podle tisku rostoucímu tlaku vládní Demokratické strany (DS), aby odstoupil kvůli obviněním z podepsání nevýhodné smlouvy s americkou jadernou společností Westinghouse, která otevřela cestu k zakázce v Česku.

Jeho rezignaci oznámenou ve středu musí ještě doporučit ministr obchodu, průmyslu a energetiky a schválit prezident I Če-mjong, protože KHNP je veřejná instituce. Očekává se, že bude vyřízena nejpozději do konce tohoto týdne, uvádí server The Chosun Daily.

„Podal jsem rezignaci a čekám na oznámení o jejím vyřízení,“ oznámil podle korejského tisku Ču Ho-wang, který byl ve funkci od srpna 2022.

Jaderná elektrárna Dukovany má nyní čtyři bloky, které byly uváděné do provozu v letech 1985 až 1987. Zakázku na stavbu dalších dvou bloků získala právě KHNP. Cena za vybudování dvou reaktorů v Dukovanech přesahuje v současných cenách čtyři sta miliard korun.

