Jednací řád sněmovny je trochu překonaný, míní Kysela a vyzývá ke změně


před 8 mminutami|Zdroj: ČT24
„Přinejmenším předchozí volební období ukázalo, že jednání o programu sněmovny je zdrojem největších časových ztrát. To ve vzdálenější minulosti nebývalo. Nyní je to standard, ale měli bychom se ho zbavit,“ řekl k dění v Poslanecké sněmovně ústavní právník Jan Kysela s tím, že „je obecně známo, že čas je vzácný parlamentní statek“. Interview ČT24 moderoval Jiří Václavek

Podle Kysely je potřeba řád změnit. Ačkoliv momentální motivací ke změně je spíš snaha současné vlády prosadit své priority, dle experta by úprava přinesla i pozitivní systémový efekt. „Je vcelku zřejmé, že náš jednací řád je už asi trochu překonaný,“ sdělil.

Zaměřil by se na privilegované řečníky, tedy poslance s přednostním právem vystoupit. „Častokrát jsme viděli, že se vede stínová debata, které se neúčastní většina sněmovny. Ta se najednou stává divákem. Pouze si vyměňují názory privilegovaní řečníci,“ vysvětlil vedoucí Katedry politologie a sociologie Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Kysela dodal, že „relativně nedlouhá vystoupení“ zastropovaná pravidly jednacího řádu v cizině nejsou neobvyklá. „U nás žijeme v přesvědčení, že každý poslanec může o mluvit o čemkoliv, jak chce dlouho, ale je to dost výjimka. Zahraniční parlamenty si jsou vědomy toho, že čas je vzácný a nemělo by se s ním plýtvat.“

Kromě nastavení jednacího řádu sněmovny hovořil Kysela také o důvěře parlamentu a sporu o podobu delegace pro letní summit NATO. Prezident Petr Pavel zvažuje podání kompetenční žaloby, jelikož se obává, že vláda svým rozhodnutím o složení delegace může omezit ústavní pravomoci hlavy státu.

Kombinovaná výuka na ZŠ končí, oznámilo ministerstvo školství

Ministerstvo školství ukončí pokusné ověřování takzvané kombinované výuky – střídání prezenční a distanční výuky – v základních školách a základních uměleckých školách dříve, než mělo v plánu. Podle úřadu tento režim zkouší omezený počet škol a vzorek neposkytuje reprezentativní výsledky pro systémové závěry. Zapojené instituce mají s touto výukou skončit nejpozději k 30. červnu, ověřování mělo trvat do roku 2028. Podklady vyhodnotí Národní pedagogický institut (NPI).
14:50Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Motorista Beran se vzdal poslaneckého mandátu, vrátí se k diplomacii

Poslanec za Motoristy a někdejší velvyslanec Karel Beran se vzdal mandátu poslance. Učinil tak notářským zápisem, uvedl předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD). V dolní komoře by Berana podle volebního serveru mohl nahradit jihlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel čerpacích stanic Libor Forman. Jde o šestou výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období.
15:06Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Sněmovna nedokončila schvalování novely o podpoře bydlení

Poslanci v pátek v závěrečném kole řešili novelu zákona o podpoře bydlení. Ta zahrnuje mimo jiné přesun části pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí z obcí na úřady práce. K hlasování o předloze se ale zákonodárci v pátek nedostali. Po 14:00 pak měli pokračovat ve druhém kole projednávání koaliční novely stavebního zákona, které přerušili ve čtvrtek v noci. Schůze však byla krátce před 14:20 přerušena do středy 3. června.
09:00Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Žalobce nepodá odvolání proti rozsudku v kauze Čapí hnízdo, píší Seznam Zprávy

Státní zástupce Jaroslav Šaroch nepodá odvolání proti rozsudku pražského městského soudu, který v kauze Čapí hnízdo potrestal europoslankyni Janu Nagyovou (ANO) podmínkou a peněžitým trestem. Vrchní soud v Praze se tak bude zabývat pouze odvoláním Nagyové, jež s odsuzujícím rozsudkem nesouhlasí. Protože se žalobce neodvolal, nebude moci odvolací senát ženě případně uložit přísnější trest.
před 5 hhodinami

VideoArmáda ocenila firmy za účast zaměstnanců ve výcviku aktivních záloh

Náčelník generálního štábu Karel Řehka ocenil ve Vyškově zástupce čtyř desítek firem, které během roku umožňují svým zaměstnancům účastnit se výcviku aktivních záloh. Mezi oceněné společnosti patří Česká národní banka nebo společnost Malfini. Vojáci zároveň předvedli ukázky výcviku.
před 5 hhodinami

V Madridu odhalili sochu Františka Suchého, který zachraňoval popel obětí nacismu

Ve španělském Madridu v pátek v poledne odhalili sochu Františka Suchého, bývalého ředitele strašnického krematoria v Praze, který ukrýval popel obětí nacismu, aby jednou mohly být důstojně pohřbeny. Mezi obětmi bylo i několik Španělů, kteří za druhé světové války zemřeli v koncentračním táboře Hradištko u Prahy. Spolu se svým synem Františkem Suchým mladším zachránil pozůstatky 2200 zavražděných. Autorem pomníku je sochař Jakub Vlček.
12:15Aktualizovánopřed 5 hhodinami

ODS chce po šéfce státní služby, aby prověřila postupy kolem dotací Agrofertu

Opoziční ODS se obrátila na šéfku státní služby Zuzanu Brücknerovou, aby prověřila, zda se na ministerstvech nedějí nezákonné postupy v souvislosti s dotacemi pro holding Agrofert. Předseda občanských demokratů Martin Kupka v pátek řekl, že jde o cestu, jak zabránit tomu, aby resorty uvolňovaly dotace tam, kde na to není nárok a kde by tak mohly vzniknout státu mnohasetmilionové škody.
11:22Aktualizovánopřed 6 hhodinami
