Jednací řád sněmovny je trochu překonaný, míní Kysela a vyzývá ke změně

„Přinejmenším předchozí volební období ukázalo, že jednání o programu sněmovny je zdrojem největších časových ztrát. To ve vzdálenější minulosti nebývalo. Nyní je to standard, ale měli bychom se ho zbavit,“ řekl k dění v Poslanecké sněmovně ústavní právník Jan Kysela s tím, že „je obecně známo, že čas je vzácný parlamentní statek“. Interview ČT24 moderoval Jiří Václavek
Podle Kysely je potřeba řád změnit. Ačkoliv momentální motivací ke změně je spíš snaha současné vlády prosadit své priority, dle experta by úprava přinesla i pozitivní systémový efekt. „Je vcelku zřejmé, že náš jednací řád je už asi trochu překonaný,“ sdělil.
Zaměřil by se na privilegované řečníky, tedy poslance s přednostním právem vystoupit. „Častokrát jsme viděli, že se vede stínová debata, které se neúčastní většina sněmovny. Ta se najednou stává divákem. Pouze si vyměňují názory privilegovaní řečníci,“ vysvětlil vedoucí Katedry politologie a sociologie Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
Kysela dodal, že „relativně nedlouhá vystoupení“ zastropovaná pravidly jednacího řádu v cizině nejsou neobvyklá. „U nás žijeme v přesvědčení, že každý poslanec může o mluvit o čemkoliv, jak chce dlouho, ale je to dost výjimka. Zahraniční parlamenty si jsou vědomy toho, že čas je vzácný a nemělo by se s ním plýtvat.“
Kromě nastavení jednacího řádu sněmovny hovořil Kysela také o důvěře parlamentu a sporu o podobu delegace pro letní summit NATO. Prezident Petr Pavel zvažuje podání kompetenční žaloby, jelikož se obává, že vláda svým rozhodnutím o složení delegace může omezit ústavní pravomoci hlavy státu.