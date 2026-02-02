Střelec v Chřibské způsobil na úřadu škody za statisíce


před 9 mminutami|Zdroj: ČTK

Střelec v Chřibské na Děčínsku způsobil v budově městského úřadu škody za několik set tisíc korun, uvedl starosta Jan Machač (nez.). Pokračují práce na odstraňování následků tragické události. Úřad dál funguje prostřednictvím e-mailu, datové schránky a telefonu. V omezeném režimu se zřejmě znovu otevře v týdnu od 16. února. Po střelbě z 19. ledna zemřel zaměstnanec úřadu, šest lidí utrpělo zranění. Útočník proti sobě obrátil nelegálně drženou zbraň a zastřelil se.

„Mým předpokladem je, že bychom měli mít úřad připravený ke znovuotevření v týdnu od 16. do 20. února s upravenou otevírací dobou pro veřejnost,“ napsal Machač ve vzkazu občanům. Doplnil, že je nutné vyřešit řadu dalších detailů – týkají se zejména IT techniky a síťového propojení. Útočník podle policie vystřílel asi sto nábojů.

Úpravy ve druhém patře budovy se dokončují, poté se budou odstraňovat následky útoku v prvním podlaží. Tam budou s největší pravděpodobností stavební práce pokračovat i po otevření městského úřadu, informoval starosta.

Útočník v Chřibské vystřílel desítky nábojů. Případem se zabývá i GIBS
Městský úřad v Chřibské po útoku střelce (19. ledna 2026)

Město odložilo vyúčtování správních poplatků a poplatků za odpad. Bez přerušení funguje terénní provoz, jako je údržba silnic, svoz a likvidace odpadů a další. Pracovníci se setkávají s občany po domluvě v terénu, vyjíždějí k nim domů.

Střelná zranění utrpěl starosta, se zraněním byla hospitalizovaná také zaměstnankyně úřadu. Střelec rovněž zranil tři zasahující policisty. Je možné, že zraněná žena byla zasažena střelou ze služební zbraně policisty, proto se případem zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Devětatřicetiletý útočník měl za sebou trestní minulost. U sebe měl čtyři nelegálně držené zbraně, další dvě našli policisté u něj doma. Motivem jednání útočníka, který se pak zastřelil, bylo řešení osobních problémů, směřovaly ke konkrétnímu člověku, který pracoval na městském úřadě, upřesnila policie. Dodala však, že samotný čin a jeho okolnosti dál prověřuje.

Policie našla v bytě útočníka z Chřibské další zbraně
Policejní složky operují v okolí místa střelby v Chřibské

Výběr redakce

Střelec v Chřibské způsobil na úřadu škody za statisíce

Střelec v Chřibské způsobil na úřadu škody za statisíce

před 9 mminutami
Izrael otevřel přechod Rafah pro pěší, limit je 50 Palestinců denně

Izrael otevřel přechod Rafah pro pěší, limit je 50 Palestinců denně

před 29 mminutami
Grammy za album roku má Bad Bunny, za nahrávku Kendrick Lamar se SZA

Grammy za album roku má Bad Bunny, za nahrávku Kendrick Lamar se SZA

06:16Aktualizovánopřed 40 mminutami
V pelhřimovské nemocnici dalo výpověď jedenáct lékařů z interny

V pelhřimovské nemocnici dalo výpověď jedenáct lékařů z interny

před 1 hhodinou
Stanice metra Flora se zavírá na deset měsíců

Stanice metra Flora se zavírá na deset měsíců

před 2 hhodinami
Většinu týdne bude zataženo, mráz postupně ustoupí

Většinu týdne bude zataženo, mráz postupně ustoupí

před 2 hhodinami
S Epsteinem byla v kontaktu i norská princezna, dává si to za vinu

S Epsteinem byla v kontaktu i norská princezna, dává si to za vinu

před 6 hhodinami
Vláda projedná odklad vyplácení superdávky či modernizaci letiště v Čáslavi

Vláda projedná odklad vyplácení superdávky či modernizaci letiště v Čáslavi

před 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Střelec v Chřibské způsobil na úřadu škody za statisíce

Střelec v Chřibské na Děčínsku způsobil v budově městského úřadu škody za několik set tisíc korun, uvedl starosta Jan Machač (nez.). Pokračují práce na odstraňování následků tragické události. Úřad dál funguje prostřednictvím e-mailu, datové schránky a telefonu. V omezeném režimu se zřejmě znovu otevře v týdnu od 16. února. Po střelbě z 19. ledna zemřel zaměstnanec úřadu, šest lidí utrpělo zranění. Útočník proti sobě obrátil nelegálně drženou zbraň a zastřelil se.
před 9 mminutami

Je poslední den pro přiznání k dani z nemovitosti

Pondělí 2. února je posledním termínem pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí. Povinnost se týká těch, kteří loni získali novou nemovitost, některou svou nemovitost prodali nebo provedli její úpravy, které ovlivňují výši daně. Daň je splatná 1. června. Pokud ji finanční úřad vyměří nad pět tisíc korun, lze ji rozdělit do splátek, kdy první je splatná 1. června a druhá do konce listopadu.
před 21 mminutami

V pelhřimovské nemocnici dalo výpověď jedenáct lékařů z interny

Jedenáct lékařů interního oddělení Nemocnice Pelhřimov podalo v pondělí 2. února výpověď. Už dříve tak učinili někteří lékaři chirurgického oddělení, nemocnice kvůli tomu od března omezí plánované operace. Poskytování zdravotní péče podle vedení nemocnice v tuto chvíli ohrožené není. Výpovědní lhůta lékařů je dvouměsíční.
před 1 hhodinou

Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o Macinkových zprávách

Hosté Událostí, komentářů týdne probrali textové zprávy zveřejněné prezidentem Petrem Pavlem, které si vyměňovali ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a prezidentův poradce Petr Kolář ohledně jmenování poslance Filipa Turka (za Motoristy) šéfem resortu životního prostředí. Dalším tématem debaty byla sbírka Čechů na generátory pro Ukrajinu, která se vypořádává s následky ruských útoků na energetiku. Hosté hovořili také o aktuálním průzkumu mapujícím priority dětí. Pozvání přijali komentátor z Lidovek.cz Martin Zvěřina, herečka Sarah Haváčová, komentátor a komik Luděk Staněk, herečka Bára Štěpánová a bývalý ředitel politického odboru prezidentské kanceláře Václava Klause Ladislav Jakl. Pořadem provázela Klára Radilová.
před 1 hhodinou

Hasiči našli ve Fakultní nemocnici Brno řadu porušení protipožárních předpisů

Hasiči po prověrce výškové budovy ve Fakultní nemocnici Brno poukázali na řadu porušení protipožárních předpisů. Podle protokolu, který získaly Seznam Zprávy, neměly požární a evakuační výtahy pravidelné kontroly. Dveře, které mají bránit šíření kouře a žáru, zůstávaly otevřené. V únikových cestách byly odložené věci a kouřilo se tam.
před 2 hhodinami

Stanice metra Flora se zavírá na deset měsíců

Pražský dopravní podnik (DPP) od pondělí na deset měsíců zavírá stanici linky pražského metra A Flora kvůli výměně více než 45 let starých eskalátorů. Jejich obměna je součástí kompletní rekonstrukce, která začala loni v říjnu a při které budou mimo jiné vybudovány ve stanici výtahy. Vlaky budou stanicí projíždět. Předpokládaný termín otevření je na přelomu listopadu a prosince.
před 2 hhodinami

Většinu týdne bude zataženo, mráz postupně ustoupí

V tuzemsku bude v nadcházejícím týdnu většinou zataženo, hlavně ve středu a ve čtvrtek s deštěm a od vyšších poloh i se sněžením. Teploty přes den se budou držet kolem nuly, v noci bude mrznout. Od středy už meteorologové přes den mráz nečekají, kolem nuly bude nadále v noci. Foukat bude nejsilněji v úterý, vyplývá z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 2 hhodinami

Polovina zákazníků dle obchodníků volí samoobslužné pokladny

V českých obchodech přibývá samoobslužných pokladen a roste počet prodejen bez personálu. Obchodníci investují do rozvoje technologií a stále častěji využívají umělou inteligenci. Třeba v roce 2024 na tyto účely vydali dvanáct miliard korun. Nemalá část peněz směřuje také na analýzy nákupního chování zákazníků a rozvoj věrnostních programů. Samoobslužné pokladny podle obchodníků využívá zhruba polovina zákazníků – častěji ti s menším nákupem a mladší generace. Část spotřebitelů ale stále preferuje obsluhu.
před 3 hhodinami
Načítání...