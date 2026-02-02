Střelec v Chřibské způsobil na úřadu škody za statisíce

Střelec v Chřibské na Děčínsku způsobil v budově městského úřadu škody za několik set tisíc korun, uvedl starosta Jan Machač (nez.). Pokračují práce na odstraňování následků tragické události. Úřad dál funguje prostřednictvím e-mailu, datové schránky a telefonu. V omezeném režimu se zřejmě znovu otevře v týdnu od 16. února. Po střelbě z 19. ledna zemřel zaměstnanec úřadu, šest lidí utrpělo zranění. Útočník proti sobě obrátil nelegálně drženou zbraň a zastřelil se.
„Mým předpokladem je, že bychom měli mít úřad připravený ke znovuotevření v týdnu od 16. do 20. února s upravenou otevírací dobou pro veřejnost,“ napsal Machač ve vzkazu občanům. Doplnil, že je nutné vyřešit řadu dalších detailů – týkají se zejména IT techniky a síťového propojení. Útočník podle policie vystřílel asi sto nábojů.
Úpravy ve druhém patře budovy se dokončují, poté se budou odstraňovat následky útoku v prvním podlaží. Tam budou s největší pravděpodobností stavební práce pokračovat i po otevření městského úřadu, informoval starosta.
Město odložilo vyúčtování správních poplatků a poplatků za odpad. Bez přerušení funguje terénní provoz, jako je údržba silnic, svoz a likvidace odpadů a další. Pracovníci se setkávají s občany po domluvě v terénu, vyjíždějí k nim domů.
Střelná zranění utrpěl starosta, se zraněním byla hospitalizovaná také zaměstnankyně úřadu. Střelec rovněž zranil tři zasahující policisty. Je možné, že zraněná žena byla zasažena střelou ze služební zbraně policisty, proto se případem zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů.
Devětatřicetiletý útočník měl za sebou trestní minulost. U sebe měl čtyři nelegálně držené zbraně, další dvě našli policisté u něj doma. Motivem jednání útočníka, který se pak zastřelil, bylo řešení osobních problémů, směřovaly ke konkrétnímu člověku, který pracoval na městském úřadě, upřesnila policie. Dodala však, že samotný čin a jeho okolnosti dál prověřuje.