Policie našla v bytě útočníka z Chřibské další zbraně


Při prohlídce bytu útočníka v Chřibské na Děčínsku našla policie další dvě střelné zbraně včetně střeliva. Při pondělním útoku měl u sebe pachatel čtyři zbraně. Zastřelil zaměstnance městského úřadu a šest dalších lidí utrpělo zranění, z toho byli tři policisté. Motivem jednání útočníka, který se pak zastřelil, bylo podle policie řešení osobních problémů, směřovaly ke konkrétnímu člověku, který pracoval na městském úřadě. Vyšetřovatelé dodali, že samotný motiv činu dál prověřují.

Z předběžných výsledků soudní pitvy vyplývá, že oběť zemřela v důsledku střelných poranění způsobených útočníkem. U zemřelého střelce pitva potvrdila, že zbraň obrátil proti sobě a na zranění, které si způsobil, zemřel. Zajištěné střely budou znalci zkoumat.

Při střelbě v Chřibské na Děčínsku zemřel muž, šest lidí je zraněných
Městský úřad v Chřibské po střelbě

Během incidentu útočník vystřílel přibližně sto nábojů, uvedla policie. Mířil i na zasahující policisty. „Ti svým zákrokem a taktickým postupem na sebe úmyslně soustředili pozornost útočníka, čímž přispěli k tomu, že nedošlo k ještě závažnějším následkům,“ uvedl mluvčí krajské policie Kamil Marek. Je možné, že jedna ze zraněných žen byla zasažena střelou ze služební zbraně policisty, proto se případem zabývá i Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

Nyní znalci zkoumají všechny zajištěné stopy z místa činu, vyšetřovatelé vyhodnocují kamerové záznamy a vyslýchají svědky. Policie uvedla, že útočník za sebou měl trestní minulost. Případ kriminalisté kvalifikovali jako zvlášť závažný zločin vraždy. Policie také zahájila úkony trestního řízení pro nedovolené ozbrojování, protože muž střílel z nelegálně držené zbraně.

Útočník v Chřibské vystřílel desítky nábojů. Případem se zbývá i GIBS
Městský úřad v Chřibské po útoku střelce (19. ledna 2026)

