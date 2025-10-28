ŽivěPrezident vyznamenal dramatika Zdeňka Svěráka a in memoriam Danu Drábovou


28. 10. 2025Aktualizovánopřed 2 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
Předávání státních vyznamenání
Zdroj: ČT24

Na Pražském hradě začal slavnostní ceremoniál, při němž potřetí udělí státní vyznamenání prezident Petr Pavel. Ocenit se podle prezidentské kanceláře chystá 48 osobností, dosud nejméně. Loni jich bylo 56, předloni při první příležitosti ještě o šest více.

Vedoucí prezidentské kanceláře Milan Vašina Českému rozhlasu řekl, že nominací na vyznamenání obdržel Hrad o deset procent více než loni, a sice okolo šesti set.

Na slavnostní večer k udílení státních vyznamenání obdržely podle Vašiny pozvánku zhruba dva tisíce lidí, přímo do Vladislavského sálu se jich vejde 650. Kvůli říjnové obměně sněmovny letos Hrad podle webu Seznam Zprávy nezve na předávání konkrétní poslance. Jejich výběr nechal na sněmovních stranách a hnutích, kterým nabídl celkem tři desítky míst.

8 minut
Události: Přípravy slavnostního večera na Pražském hradě
Zdroj: ČT24

V minulém roce Řád bílého lva obdrželi in memoriam generálové a legionáři Sergěj Jan Ingr a František Moravec, dále architektka Eva Jiřičná a choreograf Jiří Kylián. Pavel tehdy v projevu mimo jiné řekl, že na rozdíl od mnoha jiných částí světa je Česko v historicky nejdelším období svobody, bezpečí, klidu a ekonomické prosperity. Apeloval na to, aby lidé nepodléhali apatii, nestávali se jen nezúčastněnými pozorovateli, případně lacinými kritiky veřejného dění, ale aby byli jeho aktéry.

Nenávist a lež nám nesvědčí, řekl Pavel. Vyznamenal architektku Jiřičnou či tanečníka Kyliána
Jiří Kylián přebírá Řád bílého lva

Výběr redakce

Prezident vyznamenal dramatika Zdeňka Svěráka a in memoriam Danu Drábovou

ŽivěPrezident vyznamenal dramatika Zdeňka Svěráka a in memoriam Danu Drábovou

20:00Aktualizovánopřed 2 mminutami
Vznikající vládní koalice chce vydat dvě procenta HDP na obranu

Vznikající vládní koalice chce vydat dvě procenta HDP na obranu

12:44Aktualizovánopřed 7 mminutami
Extrémně silný hurikán Melissa udeřil na Jamajku

Extrémně silný hurikán Melissa udeřil na Jamajku

02:56Aktualizovánopřed 21 mminutami
„Ostrov demokracie“ a „připomínka svobody“. Česko slaví výročí vzniku Československa

„Ostrov demokracie“ a „připomínka svobody“. Česko slaví výročí vzniku Československa

09:00Aktualizovánopřed 23 mminutami
USA při pondělních úderech na údajné pašeráky drog zabily 14 lidí, tvrdí Hegseth

USA při pondělních úderech na údajné pašeráky drog zabily 14 lidí, tvrdí Hegseth

před 42 mminutami
Netanjahu nařídil intenzivní útoky v Pásmu Gazy

Netanjahu nařídil intenzivní útoky v Pásmu Gazy

17:32Aktualizovánopřed 56 mminutami
Druhá největší investice v historii země. Na Slovensku začala výstavba gigafactory

Druhá největší investice v historii země. Na Slovensku začala výstavba gigafactory

před 3 hhodinami
Finanční podporu od Evropy potřebujeme ještě dva až tři roky, řekl Zelenskyj

Finanční podporu od Evropy potřebujeme ještě dva až tři roky, řekl Zelenskyj

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

ŽivěPrezident vyznamenal dramatika Zdeňka Svěráka a in memoriam Danu Drábovou

Na Pražském hradě začal slavnostní ceremoniál, při němž potřetí udělí státní vyznamenání prezident Petr Pavel. Ocenit se podle prezidentské kanceláře chystá 48 osobností, dosud nejméně. Loni jich bylo 56, předloni při první příležitosti ještě o šest více.
20:00Aktualizovánopřed 2 mminutami

Vznikající vládní koalice chce vydat dvě procenta HDP na obranu

Vznikající vládní koalice plánuje vydat na obranu dvě procenta HDP. Financovat ji ale chce primárně podle aktuálních potřeb. Výdaje na obranu se musí vynakládat smysluplně, v souladu s potřebami armády a s úkoly, které má Česko v rámci Severoatlantické aliance (NATO), řekla v úterý místopředsedkyně ANO Alena Schillerová. Zástupci hnutí chtějí navýšit počet vojáků a investovat do posílení protivzdušné obrany.
12:44Aktualizovánopřed 7 mminutami

„Ostrov demokracie“ a „připomínka svobody“. Česko slaví výročí vzniku Československa

Lidé v Česku si v úterý připomínají 107. výročí vzniku samostatné Československé republiky. V Praze i v jiných městech jsou na programu tradiční pietní akce i veřejná shromáždění. Dopoledne se představitelé státu zúčastnili tradičního pietního aktu na čestném dvoře Národního památníku na pražském Vítkově. Prezident Petr Pavel a premiér Petr Fiala (ODS) u památníku položili věnce u hrobu Neznámého vojína. Hlava státu na Hradě také jmenovala nové generály.
09:00Aktualizovánopřed 23 mminutami

Na horách napadly desítky centimetrů sněhu, v říjnu nejvíce za 16 let

V nejvyšších polohách Šumavy, Krkonoš a Jeseníků napadly k úternímu dopoledni desítky centimetrů sněhu. Naposledy se to v tomto období stalo před šestnácti lety. Na síti X o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Ve druhé polovině týdne se ale oteplí a sníh odtaje i z hřebenů.
10:52Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Hosté Událostí, komentářů debatovali o směřování Česka a důvěře v demokracii

Lidé v Česku si připomínají 107. výročí vzniku samostatné Československé republiky. O tom, kam Česko v současnosti míří a jak je na tom s důvěrou v demokracii, s bohatstvím, tradicí a politickým bojem v Událostech, komentářích moderovaných Barborou Kroužkovou debatovali filozof a sociolog Václav Bělohradský, umělec a bývalý poslanec František Ringo Čech, lékařka a zakladatelka neziskové organizace Loono Kateřina Šédová a ekonom Jan Švejnar. Tématem debaty byla také mimo jiné nízká porodnost a obavy mladých lidí z budoucnosti.
před 7 hhodinami

Vězeňský experiment boří mýty o odsouzených

Lidé s trestní minulostí i bez ní se zapojili do sociálního vězeňského experimentu, který je součástí kampaně Za zdmi předsudků. Podle vězeňské služby i neziskových organizací ojedinělý projekt boří mýty o odsouzených a otvírá debatu o problematice vězeňství i snížení recidivy.
před 10 hhodinami

Hymna o Nuslích a konec knížat. Sedm změn, které přinesl vznik Československa

Ať žije Československo, pryč s monarchií – ústřední heslo říjnových dní roku 1918 se záhy začalo promítat do reality běžného dne. Hrdí Čechoslováci se chtěli co nejdříve zbavit všech symbolů, které jim připomínaly život v Rakousku-Uhersku, kde nebyli rovnocenným národem. Zamalovat německé nápisy nebo strhávat z budov rakouské orlice šlo téměř na počkání, vytvořit novou měnu, vybrat hymnu nebo vlastní vlajku ale trvalo několik let.
před 14 hhodinami

Mezi Florencí a Vysočanskou v úterý a o víkendu nepojede v Praze metro B

Mezi stanicemi Florenc a Vysočanská na lince B v úterý nepojede metro, důvodem jsou práce v kolejišti při rekonstrukci stanice Českomoravská. Cestující mohou využít náhradní tramvajovou dopravu XB nebo tramvaje číslo 3, 8 a 12. Výluka potrvá i o víkendu 1. a 2. listopadu.
před 19 hhodinami
Načítání...