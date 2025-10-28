Prezident vyznamenal dramatika Zdeňka Svěráka a in memoriam Danu Drábovou

Na Pražském hradě začal slavnostní ceremoniál, při němž potřetí udělí státní vyznamenání prezident Petr Pavel. Ocenit se podle prezidentské kanceláře chystá 48 osobností, dosud nejméně. Loni jich bylo 56, předloni při první příležitosti ještě o šest více.
Vedoucí prezidentské kanceláře Milan Vašina Českému rozhlasu řekl, že nominací na vyznamenání obdržel Hrad o deset procent více než loni, a sice okolo šesti set.
Na slavnostní večer k udílení státních vyznamenání obdržely podle Vašiny pozvánku zhruba dva tisíce lidí, přímo do Vladislavského sálu se jich vejde 650. Kvůli říjnové obměně sněmovny letos Hrad podle webu Seznam Zprávy nezve na předávání konkrétní poslance. Jejich výběr nechal na sněmovních stranách a hnutích, kterým nabídl celkem tři desítky míst.
V minulém roce Řád bílého lva obdrželi in memoriam generálové a legionáři Sergěj Jan Ingr a František Moravec, dále architektka Eva Jiřičná a choreograf Jiří Kylián. Pavel tehdy v projevu mimo jiné řekl, že na rozdíl od mnoha jiných částí světa je Česko v historicky nejdelším období svobody, bezpečí, klidu a ekonomické prosperity. Apeloval na to, aby lidé nepodléhali apatii, nestávali se jen nezúčastněnými pozorovateli, případně lacinými kritiky veřejného dění, ale aby byli jeho aktéry.