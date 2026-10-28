Námořní drony zasáhly nákladní loď v Černém moři


před 38 mminutami|Zdroj: ČTK

Tři námořní drony, tedy bezposádková plavidla, ve středu zasáhly kontejnerovou nákladní loď u černomořského pobřeží Bulharska, oznámil bulharský ministr obrany. Jde o další incident v řadě podobných událostí na východním křídle Severoatlantické aliance, napsala agentura AP. Zatím není zřejmé, kdo stál za útokem na řeckou kontejnerovou loď, která plula pod liberijskou vlajkou v bulharské výlučné ekonomické zóně, poznamenala agentura Reuters.

Útok na kontejnerovou loď Contship Jet se odehrál přibližně 21 námořních mil (asi 39 kilometrů) jihovýchodně od pobřežního města Šabla, nedaleko mysu Kaliakra v severovýchodním Bulharsku. Novinářům to sdělil ministr obrany Dimitar Stojanov. Loď plula z izraelského přístavu Haifa do rumunského přístavu Konstanca s 421 kontejnery na palubě.

Podle bulharské státní tiskové agentury BTA se posádka z plavidla evakuovala. Zatím nejsou hlášeny žádné oběti na životech. Celá posádka, čítající 18 členů, byla zachráněna a nyní směřuje do Varny na palubě plavidla bulharského námořnictva, kde na ni čekají příslušníci pohraniční policie a zdravotnické týmy, napsala BTA s odvoláním na ministerstvo dopravy.

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K incidentu došlo v době, kdy se v bulharském hlavním městě Sofii sešli ministři obrany Bulharska, Rumunska a Turecka k třístranným rozhovorům zaměřeným na bezpečnost v černomořském regionu, poznamenala AP.

Ankara vyzvala k zastavení útoků v Černém moři

Turecký ministr obrany Yasar Güler varoval Rusko a Ukrajinu před dalšími útoky na obchodní plavidla v Černém moři. Uvedl, že Ankara si vyhrazuje právo reagovat na tyto útoky, píše Reuters. Dodal, že jde o dosud nejrazantnější zásah Turecka v této záležitosti.

Turecko, které je členem NATO a které od zahájení plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 udržuje dobré vztahy jak s Moskvou, tak s Kyjevem, opakovaně vyzvalo obě strany, aby zastavily útoky v Černém moři. Tyto útoky zasáhly i obchodní lodě plující pod tureckou vlajkou nebo vlastněné tureckými podniky.

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Ankara uvedla, že čeká na odpovědi ohledně návrhu, který předložila Rusku a Ukrajině. Cílem návrhu je zastavit stupňující se útoky a zajistit bezpečnou přepravu obilí z tohoto regionu.

„S obavami sledujeme intenzivní útoky na obchodní plavidla v Černém moři a vyzýváme obě strany, aby jednaly rozvážně a v souladu se zásadami bezpečnosti plavby na otevřeném moři,“ uvedl Güler v Sofii.

„Vyhrazujeme si veškerá práva v souvislosti s útoky na plavidla plující pod tureckou vlajkou či vlastněná tureckými subjekty a situaci velmi pečlivě sledujeme. Oběma stranám neustále tlumočíme nezbytná varování, aby obchodní plavbu udržely mimo zónu konfliktu a okamžitě zastavily útoky na civilní plavidla,“ dodal turecký ministr.

Testování limitů

Během října došlo u pobřeží členských států NATO, Rumunska a Bulharska, k sérii útoků dronů. To vede některé členy Aliance k úvahám, zda se ruský vládce Vladimir Putin nesnaží otestovat jejich podporu Ukrajině v jejím boji proti rozsáhlé ruské invazi. Rusko se k útokům nepřihlásilo, avšak podezření stále častěji padá na Moskvu, uvedla AP a připomněla výrok bulharského prezidenta Rumena Radeva, že „logika věci ukazuje tímto směrem, ale problém je v tom, že to nemůžeme dokázat“.

Generální tajemník NATO Mark Rutte 15. října na síti X uvedl, že Aliance v reakci na stále častější útoky na obchodní plavidla „posílila svou přítomnost na východním křídle, kde mimo jiné posílila kapacity boje proti dronům“.

Útoky ve výlučných ekonomických zónách Bulharska a Rumunska ohrožují globální námořní trasu a vyžádaly si již dva lidské životy, přičemž nejméně 25 osob je stále pohřešováno.

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Rusko opakovaně ostřeluje ukrajinské přístavy v Černém moři a na Dunaji. Kyjev je tak stále více závislý na alternativních trasách pro vývoz obilí na trhy v Africe a na Blízkém východě. Ruské drony navíc opakovaně narušily rumunský vzdušný prostor v blízkosti ukrajinských dunajských přístavů.

Začátkem října byly v bulharské výlučné ekonomické zóně napadeny dvě obchodní lodě. O týden později se potopila loď HS Dignity, plující pod vlajkou Guineje-Bissau. Stalo se tak poté, co byla zasažena přibližně sedmnáct námořních mil východně od Šably. Ve stejné době byla při jiném útoku poškozena loď Chelsea 3, plující pod maltskou vlajkou.

Dne 23. října se v Černém moři, přibližně třináct námořních mil (asi 24 kilometrů) od rumunského přístavu Konstanca, převrátila a potopila nákladní loď plující pod cizí vlajkou. Příčinou byl pravděpodobně útok dronem, dodala AP.

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