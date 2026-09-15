Na Slovensku objevili pravděpodobnou žíravinu v balené vodě. Pochází z Česka

Slovenští hygienici v úterý oznámili, že zjistili patrně žíravinu v půllitrovém balení minerální vody Natura, které bylo plněno v Česku. Obsah lahve měl vysoké pH. Úřad hlavního hygienika Slovenska ÚVZ v této souvislosti nařídil mimořádné kontroly a spotřebitele vyzval, aby tuto vodu nekonzumovali.
„Zjištěné pH 14 představuje závažné podezření na přítomnost silně alkalické žíravé látky,“ uvedli v prohlášení hygienici. Konzumace takové vody může podle nich způsobit poleptání ústní dutiny a trávícího traktu a v závažných případech také krvácení, poškození trávícího traktu a další komplikace ohrožující život.
Za nebezpečný výrobek ÚVZ označili balení šarže L61481/00:20, které bylo plněno z přírodního zdroje Natura v Teplicích nad Metují. Hygienici ho zjistili při kontrole hostince ve vesnici Kráľová pri Senci, jež leží asi třicet kilometrů od Bratislavy. Provozovatel hostince minerální vodu zakoupil v jednom z velkoobchodů nedaleko slovenské metropole.
Slovenští hygienici postoupili svá zjištění veterinární správě. Ta na Slovensku provozuje systém rychlého varování (RASFF), kterým se členské státy EU informují o přítomnosti problematických potravin na trhu.