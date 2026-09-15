Na Slovensku objevili pravděpodobnou žíravinu v balené vodě. Pochází z Česka


před 8 mminutami|Zdroj: ČTK

Slovenští hygienici v úterý oznámili, že zjistili patrně žíravinu v půllitrovém balení minerální vody Natura, které bylo plněno v Česku. Obsah lahve měl vysoké pH. Úřad hlavního hygienika Slovenska ÚVZ v této souvislosti nařídil mimořádné kontroly a spotřebitele vyzval, aby tuto vodu nekonzumovali.

„Zjištěné pH 14 představuje závažné podezření na přítomnost silně alkalické žíravé látky,“ uvedli v prohlášení hygienici. Konzumace takové vody může podle nich způsobit poleptání ústní dutiny a trávícího traktu a v závažných případech také krvácení, poškození trávícího traktu a další komplikace ohrožující život.

Za nebezpečný výrobek ÚVZ označili balení šarže L61481/00:20, které bylo plněno z přírodního zdroje Natura v Teplicích nad Metují. Hygienici ho zjistili při kontrole hostince ve vesnici Kráľová pri Senci, jež leží asi třicet kilometrů od Bratislavy. Provozovatel hostince minerální vodu zakoupil v jednom z velkoobchodů nedaleko slovenské metropole.

Slovenští hygienici postoupili svá zjištění veterinární správě. Ta na Slovensku provozuje systém rychlého varování (RASFF), kterým se členské státy EU informují o přítomnosti problematických potravin na trhu.

Inspekce našla salmonelu v kuřecích paličkách z Lidlu
Kuřecí paličky obsahující salmonelu

Výběr redakce

Vakcíny proti chřipce mají zpoždění

Vakcíny proti chřipce mají zpoždění

před 48 mminutami
Fico navrhl odvolat ministra Tarabu, jak žádala vládní strana SNS

Fico navrhl odvolat ministra Tarabu, jak žádala vládní strana SNS

před 56 mminutami
Na návratu karenční doby se koalice neshodla, řekl ministr Šťastný

Na návratu karenční doby se koalice neshodla, řekl ministr Šťastný

13:57Aktualizovánopřed 57 mminutami
Vojenská policie zadržela tři lidi kvůli zakázkám v ÚVN

Vojenská policie zadržela tři lidi kvůli zakázkám v ÚVN

11:45Aktualizovánopřed 59 mminutami
Policisté z NCOZ zasahují na radnici v Nymburce i jinde v Česku

Policisté z NCOZ zasahují na radnici v Nymburce i jinde v Česku

09:28Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Rusové udeřili v Kyjevě i Záporoží. Ukrajinci zasáhli rafinerii

Rusové udeřili v Kyjevě i Záporoží. Ukrajinci zasáhli rafinerii

07:55Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Europoslanci schválili úpravu systému ETS 2

Europoslanci schválili úpravu systému ETS 2

12:37Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Válka s Íránem vyčerpala americké zásoby munice, uvedl inspektor Pentagonu

Válka s Íránem vyčerpala americké zásoby munice, uvedl inspektor Pentagonu

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Na Slovensku objevili pravděpodobnou žíravinu v balené vodě. Pochází z Česka

Slovenští hygienici v úterý oznámili, že zjistili patrně žíravinu v půllitrovém balení minerální vody Natura, které bylo plněno v Česku. Obsah lahve měl vysoké pH. Úřad hlavního hygienika Slovenska ÚVZ v této souvislosti nařídil mimořádné kontroly a spotřebitele vyzval, aby tuto vodu nekonzumovali.
před 8 mminutami

Fico navrhl odvolat ministra Tarabu, jak žádala vládní strana SNS

Slovenský premiér Robert Fico (Smer) navrhl hlavě státu odvolání ministra životního prostředí Tomáše Taraby, informoval prezident Peter Pellegrini. Krok už letos na jaře žádala nejmenší vládní strana SNS, která Tarabu navrhla členem nynějšího kabinetu po parlamentních volbách z roku 2023. SNS dříve uvedla, že jejím kandidátem na nového ministra životního prostředí bude státní tajemník (náměstek) na tomto ministerstvu Filip Kuffa.
před 56 mminutami

V části Nizozemska je omezena železniční doprava, mohlo by jít o sabotáž

V části Nizozemska je od úterních ranních hodin omezena vlaková doprava. Vládní organizace ProRail spravující nizozemskou železniční infrastrukturu sdělila, že příčinou by mohla být sabotáž, informovala agentura AP.
10:35Aktualizovánopřed 58 mminutami

Rusové udeřili v Kyjevě i Záporoží. Ukrajinci zasáhli rafinerii

Ruský dron v Kyjevě zasáhl čerpací stanici, kde zranil jednoho člověka, informovaly místní úřady. V Záporoží po ruském úderu zemřel jeden člověk. Naopak ukrajinské síly během noci opět zaútočily v hloubi Ruska. V Samarské oblasti podle médií opět napadly rafinerii v Syzrani a v Rostovské oblasti ve městě Taganrog poškodily sklad druhého největšího ruského internetového prodejce Ozon.
07:55Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Europoslanci schválili úpravu systému ETS 2

Poslanci Evropského parlamentu schválili úpravu emisního systému ETS 2 s cílem kontrolovat ceny chystaných povolenek pro silniční dopravu a budovy. Nová pravidla zavádějí cenový strop 45 eur (1100 korun) za tunu CO2, po jehož dosažení se do oběhu začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. To má růst cen omezit. Úprava vstoupí v platnost poté, co ji schválí také členské státy. Europoslanci rovněž navrhli změnu návrhu Evropské komise, který se týká systému obchodování s emisními povolenkami ETS 1. Chtějí zachovat rušení emisních povolenek.
12:37Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Spojené státy uvedly, že mají na oběžné dráze rozmístěné zbraně

Spojené státy disponují zbraněmi rozmístěnými na oběžné dráze, uvedly v pondělí americké vesmírné síly (USSF), které jsou samostatnou složkou amerických ozbrojených sil zaměřenou na operace ve vesmíru. Jde o první veřejné potvrzení přítomnosti amerických zbraní ve vesmíru. Informovala o tom agentura AFP. Čína v reakci vyzvala Spojené státy, aby se přestaly připravovat na válku ve vesmíru, jak tvrdí Peking.
00:07Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Válka s Íránem vyčerpala americké zásoby munice, uvedl inspektor Pentagonu

Válka s Íránem vyčerpala americké zásoby munice, uvádí zpráva generálního inspektora Pentagonu zveřejněná v pondělí. Dokument určený Kongresu je v rozporu s předchozím tvrzením prezidenta Donalda Trumpa, který opakovaně popírá, že by americká armáda čelila nedostatku munice.
před 3 hhodinami

Firmy plánují masivní výrobu věčných chemikálií. Jsou nutné pro AI a datacentra

V průmyslu pomáhají, v přírodě škodí. Látky známé pod zkratkou PFAS se Evropa snaží stále víc omezovat, podle nové zprávy ale zájem o jejich využívání roste kvůli poptávce v technologických sektorech.
před 3 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

včera v 14:45
Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

včera v 13:44
„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

11. 9. 2026
Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

11. 9. 2026
Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

10. 9. 2026
Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

10. 9. 2026
EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

9. 9. 2026
Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

9. 9. 2026
Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

8. 9. 2026
Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

8. 9. 2026
Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

7. 9. 2026
Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

7. 9. 2026
Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

6. 9. 2026
Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

4. 9. 2026
Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

4. 9. 2026
Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

4. 9. 2026
Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

3. 9. 2026
Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

2. 9. 2026
Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

2. 9. 2026
„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

1. 9. 2026
V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

1. 9. 2026
Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

31. 8. 2026
Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

31. 8. 2026
USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

28. 8. 2026