Vlády a mezinárodní organizace by měly přestat používat Mercatorovo zobrazení map světa, vyzývá Africká unie (AU). Podpořila tak kampaň na africkém kontinentě, jež kritizuje toto zobrazení, protože světadíl opticky zmenšuje.
Vypadá moc malá. Africká unie vyzývá ke změně map
Mercatorovo zobrazení vytvořil v 16. století kartograf Gerhard Mercator pro námořní navigační mapy. Jeho hlavní výhoda tkví v tom, že je vhodné pro vytyčení a udržování stálého směru plavby či letu. Jeho projekce ale zkresluje velikosti. Zatímco regiony blíže k pólům jako Severní Ameriku, Grónsko, Rusko či Antarktidu, zvětšuje, oblasti u rovníku včetně Afriky a Jižní Ameriky zmenšuje.
„Zdá se to být jenom mapa, ale tak tomu není,“ řekla agentuře Reuters místopředsedkyně Komise AU Salmá Malíka Haddádíová. Podle ní vytváří Mercatorovo zobrazení dojem, že Afrika je „okrajová“, zatímco je druhým největším kontinentem světa. Zmenšení velikosti Afriky na mapách se pak promítá do médií, vzdělávání nebo politiky, dodala.
Opravte mapy
Kritika Mercatorova zobrazení není nová, ale kampaň Correct The Map (Opravte mapy), kterou společně vedou zájmové skupiny Africa No Filter (Afrika bez filtru) a Speak Up Africa (Afriko, promluv), tuto debatu oživila. Kampaň tak usiluje o to, aby organizace přijaly zobrazení map z roku 2018, kterému se říká Equal Earth a které se snaží o věrné zachycení velikostí.
„Pracujeme na propagování osnovy, kde by se Equal Earth stalo standardním zobrazením ve všech (afrických) školních třídách,“ řekla spoluzakladatelka Speak Up Africa Fara Ndiayeová. Dodala, že doufá, že jednou budou toto zobrazení používat i světové organizace, jako jsou Světová banka a Organizace spojených národů.
Školy a technologické společnosti stále využívají jako standardní Mercatorovo zobrazení. Internetové mapy Google Maps upustily od jeho používání na počítačích v roce 2018 a místo něho používají 3D zobrazení světa, uživatelé ale stále mohou přepnout zpět na Mercatorovo zobrazení. Na mobilní aplikaci pak zůstává toto zobrazení jako výchozí.
Africká unie bude prosazovat širší používání zobrazení Equal Earth a povede diskuzi s členskými státy o jeho společném zavedení, řekla Haddádíová. Snahy unie vítají i jiné regiony. Dorbrene O'Marde z Karibského společenství (CARICOM) podporuje Equal Earth a Mercatorovo zobrazení označil podle Reuters za „ideologii moci a dominance“.