Trestání bezdomovců není řešením, varují kritici před návrhem senátora

Senátor Zdeněk Hraba (ODS) připravuje návrh zákona, který by v podstatě zakázal život na ulici a za určitých okolností by mohl být trestným činem. Pokud by někdo zákaz nedodržel, hrozil by i trest vězení. Hrabův návrh před koncem loňského roku vyvolal diskuzi, zatím pro něj hledá podporu, kterou nemá ani od senátního klubu ODS a TOP 09, za který člen horní komory kandidoval. Kritici upozorňují, že trestání bezdomovců není řešením. Jde o lidi, kteří skončili v tíživé situaci mnohdy ne vlastní vinou, a cesta zpět do normálního života není vůbec jednoduchá. Tématu se věnoval pořad Reportéři ČT.