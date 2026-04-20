Z Prahy téměř zmizeli pouliční umělci se zvířaty. Někteří se přesunuli do jiných měst


před 29 mminutami|Zdroj: ČT24

Pouliční umělci se zvířaty se už v ulicích Prahy téměř neobjevují. Jejich vystupování, takzvaný busking, zakázala vyhláška, která platí od konce roku 2024. Lidé ji nyní porušují jen výjimečně. Podle mluvčí městské policie Ireny Seifertové šlo loni zhruba o dvacet případů. Ochránci zvířat ale upozorňují, že někteří buskeři zákaz obchází nebo se přesouvají do jiných lokalit a měst.

„V roce 2025 jsme řešili kolem dvaceti případů – jedná se o kvalifikovaný odhad. Za protiprávní jednání jsme uložili pokuty v celkové výši pět tisíc korun,“ uvedla pro ČT mluvčí Seifertová. Přestupky strážníci řeší hlavně v centru, například v Karlově a Mostecké ulici nebo na Starých zámeckých schodech.

Praha zavedla zákaz novelou vyhlášky o buskingu v listopadu 2024. Úprava zakazuje jak aktivní zapojení zvířat do vystoupení, tak jejich samotnou přítomnost. „Novela vyhlášky výrazným způsobem situaci ovlivnila, a to k lepšímu. Aktuálně je vystupování se zvířaty ojedinělé,“ dodala Seifertová.

Za porušení vyhlášky mohou policisté na místě uložit pokutu až deset tisíc korun, obvykle se ale podle Seifertové částka pohybuje kolem jednoho tisíce. „Vyšší pokutu nejsou buskeři schopni na místě uhradit,“ upřesnila. V případě podezření na týrání může úřad zvíře také odebrat. V minulosti se to podle mluvčí týkalo hlavně hadů a sov. „Případy odebrání zvířat jsou velmi komplikované a zdlouhavé, trvají několik hodin,“ doplnila.

Bernardýni jako lákadlo pro turisty

Důvodem zákazu byla podle vyjádření magistrátu především bezpečnost. „Pokud jsou při nadměrném hluku a ruchu zvířata vystavena stresovým situacím, není možné jejich chování předvídat,“ uvedlo tehdy město v tiskové zprávě krátce před zavedením novely.

Na problém ale dlouhodobě upozorňovala i veřejnost a organizace na ochranu zvířat. Kritiku často směřovali na konkrétní případ ženy vystupující s velkými plemeny psů a podmínky, ve kterých zvířata trávila dlouhé hodiny. „V roce 2024 jsme řešili opakovaně problém s ženou rumunské národnosti a bernardýny, která si do Prahy přijela ‚vydělat‘ peníze před Vánocemi. Kvůli této ženě jsme nechali část vyhlášky přeložit do rumunštiny,“ přiblížila Seifertová s tím, že vystavené pokuty žena vždy uhradila.

Podle ochránců zvířat za podobnými případy často stojí organizované skupiny. „Jde o vypočítavost a mnohdy byznys mezinárodních gangů a organizovaných skupin profesionálních žebráků, například z Rumunska. Zvířata degradují na pouhé živé rekvizity, které fasují jako ‚pracovní nástroje‘,“ uvedl mluvčí neziskové organizace Obránci zvířat Pavel Buršík. Podle něj si tyto skupiny záměrně vybírají výrazná plemena, jako jsou právě bernardýni, která přitahují pozornost turistů.

Podle Pavly Dorničové z odborného úseku Nadace na ochranu zvířat se skupiny v Praze objevují i po zavedení zákazu. „Změnu vyhlášky hodnotíme velmi pozitivně, důležité je však její dodržování a vymáhání zákazu. I přes zákaz se rumunský gang s bernardýny objevil loni před Vánocemi v Praze opět,“ upozornila. Policie podle ní často dotyčné z místa jen vykáže a ti se následně přesunou jinam, případně do dalších měst.

„Zaznamenali jsme tyto aktivity opakovaně například v Brně nebo v Liberci. V Brně sice platí zákaz žebrání, ale tyto skupiny jej často obcházejí tím, že přidají hru na hudební nástroj a vydávají se za pouliční umělce, u kterých pes tvoří jakousi kulisu. Bylo by proto namístě, aby i další turisticky vytížená města následovala příkladu Prahy a upravila své vyhlášky tak, aby podobné zneužívání zvířat nebylo možné nijak obcházet,“ doplnil Buršík.

VideoV Praze se chýlí ke konci ražba prvního úseku metra D

Dělníkům na stavbě prvního úseku metra D v Praze v ražbě zbývá už jen asi třicet metrů. To by mohli zvládnout za dva měsíce, všechny práce na etapě ale potrvají až do roku 2029. V nejbližších týdnech by měla začít odkládaná stavba druhého úseku za 30 miliard, kterou zdržely vleklé právní spory o zadání i vyhodnocení veřejné zakázky. Kvůli dvouletému zpoždění má být celá linka hotová nejdřív v roce 2032.
před 9 hhodinami

Demonstranti v Praze žádali změny ve vedení ministerstva životního prostředí

Na Hradčanském náměstí v Praze se v neděli odpoledne sešli lidé na demonstraci nazvané Přírodu škrtnout nenecháme! Protestovali proti zástupcům Motoristů ve vedení ministerstva životního prostředí (MŽP). Akci svolaly ekologické organizace v čele s hnutím Greenpeace či Hnutí Duha, podle kterých se na resortu pod vedením vládního zmocněnce pro Green Deal Filipa Turka (za Motoristy) a ministra Igora Červeného (Motoristé) dělají rozsáhlé čistky, škrtají peníze na fungování národních parků a vede se válka proti rozvoji větrné energie.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

VideoDíky nové technologii má při lékařských zákrocích stačit méně radiace

V pražské Fakultní nemocnici Královské Vinohrady lékaři testují novou technologii, díky níž při ošetření zúžených cév nebo poruch srdečního rytmu nemusí pacienty ozařovat v takové míře jako dosud. Studii nyní vědci vyhodnocují. Pokud se metoda osvědčí, mohli by ji lékaři na dalších klinikách využívat během několika let – s menší radiační zátěží a kvalitnějšími obrazy.
před 17 hhodinami

Pražský hrad zpřístupnil reprezentační prostory

Mimořádně zpřístupněné reprezentační prostory Pražského hradu si v sobotu přišlo prohlédnout rekordních 11 218 lidí, sdělila Správa Pražského hradu. Lidé přijížděli na prohlídku sálů, ve kterých se konají významné státní, protokolární a společenské události, od brzkého rána. Do místností mohli zavítat od 9 do 18 hodin. Zdarma byly přístupné také další hradní památky, expozice a zahrady.
18. 4. 2026Aktualizováno18. 4. 2026

PŘEHLEDNĚ: Takhle mění nový Dvorecký most tramvajovou dopravu v Praze

Kvůli novému Dvoreckému mostu, který se otevřel o tomto víkendu, dochází ke změnám celé řady tras tramvají v hlavním městě. Přiložená infografika ukazuje jednoduše a názorně všechny důležité změny v tramvajové dopravě po Praze.
18. 4. 2026

Vojta Náprstek se narodil před 200 lety. Do Prahy přinesl vzdálené civilizace i feminismus

Vojtěch či Vojta Náprstek byl mužem mnoha talentů, ovlivnil tak tuzemskou společnost mnoha nejrůznějšími způsoby. Jeho odkaz dodnes přetrvává například v muzeu mimoevropských kultur v Praze, které nese jeho jméno.
17. 4. 2026

Nový most v Praze má pomoci MHD, motoristům zůstane uzavřen

Po dvanácti letech má Praha nový most přes Vltavu. Pro pravidelný provoz tramvají a autobusů začne Dvorecký most sloužit od soboty 18. dubna, kdy se řada linek vydá do nových tras a nabídne lepší propojení obou břehů Vltavy. Přístupný bude pro cyklisty i chodce. Pro individuální automobilovou i motocyklovou dopravu zůstane uzavřen.
17. 4. 2026
