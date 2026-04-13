Nahrávám video
Počet případů týrání a zanedbávání zvířat roste. Potvrzují to útulky po celém Česku. Ty se potýkají s nedostatkem volných míst a stále častěji i s finančními problémy. Významnou část kapacity vynaloží na péči o zanedbané psy z nelegálních množíren – policisté loni řešili 225 případů týrání zvířat. S odhalením by měl pomoci nový registr psů, který začne fungovat v polovině roku. Evidence usnadní také hledání ztracených psů. Majitelé budou muset zvířata kromě povinného očipování také zaevidovat u veterináře.