Přibývá případů týrání zvířat. S odhalením má pomoci nový registr


před 38 mminutami|Zdroj: ČT24
Události: Týrání a zanedbání psů
Zdroj: ČT24

Počet případů týrání a zanedbávání zvířat roste. Potvrzují to útulky po celém Česku. Ty se potýkají s nedostatkem volných míst a stále častěji i s finančními problémy. Významnou část kapacity vynaloží na péči o zanedbané psy z nelegálních množíren – policisté loni řešili 225 případů týrání zvířat. S odhalením by měl pomoci nový registr psů, který začne fungovat v polovině roku. Evidence usnadní také hledání ztracených psů. Majitelé budou muset zvířata kromě povinného očipování také zaevidovat u veterináře.

Evropa vítá vítězství Tiszy

včeraAktualizovánopřed 20 mminutami
Tisza má nakročeno k ústavní většině

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Magyar ohlásil vítězství ve volbách, mluvil o spolupráci v rámci V4

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Trump nařídil námořní blokádu Hormuzského průlivu

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Maďaři v rekordní účasti hlasovali v parlamentních volbách

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Vzdušné údery na severovýchodě Nigérie zřejmě zabily nejméně sto lidí

před 12 hhodinami
Schillerová chce pružnější regulaci cen paliv, Jurečka před stropy varuje

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Íránci USA nevěří, řekl po krachu jednání Ghálíbáf

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Vláda projedná další kroky k regulaci cen pohonných hmot

Vláda Andreje Babiše (ANO) bude na pondělním jednání schvalovat návrh zákona, který umožní operativně regulovat marže a ceny paliv nařízením vlády. Ve sněmovně plánuje návrh zákona projednat ve stavu legislativní nouze. Ministři projednají i vládní nařízení, podle kterého by životní minimum vzrostlo od října, nikoliv od května. Zabývat se budou i novelou zákona o cestovních dokladech.
před 3 hhodinami

Hrad a Černínský palác se střetly kvůli výrokům na adresu Trumpa

Prezident Petr Pavel dává dlouhodobě a jasně najevo, že mu záleží na dobrých vztazích se Spojenými státy a na jednotě a věrohodnosti NATO, řekl mluvčí prezidentské kanceláře Vít Kolář. Reagoval tak na prohlášení českého ministerstva zahraničí (MZV), v němž se distancovalo od Pavlových kritických slov na adresu prezidenta USA Donalda Trumpa a zdůraznilo, že se nejedná o oficiální pozici české vlády.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

VideoArcheologové mají výhrady k novele stavebního zákona

Novela stavebního zákona se nelíbí archeologům. Podle nich by mohla ohrozit vzácné nálezy kvůli chystanému zkrácení průzkumů. Myslí si to i asociace muzeí a galerií. Novela má stanovit základní časový rámec na šest měsíců. Většina loňských průzkumů by takový limit splnila, jen každý desátý trval déle, a to hlavně kvůli administrativě. Změnit se má i financování výzkumů, které by zasáhlo kraje. Ty se obávají finanční zátěže. Ministerstvo pro místní rozvoj uvádí, že změny jsou nezbytné.
před 10 hhodinami

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v Nedělní debatě nevyloučila další zásahy státu do regulace cen pohonných hmot. Na pondělním zasedání vlády hodlá předložit zákon, který by umožnil rychleji reagovat na další vývoj. Bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) slíbil racionální přístup. Též ocenil monitorování marží, varoval ale před cenovými stropy a vyzval ke kontrole celého dodavatelského řetězce.
Pohlavní nemoci jsou na vzestupu. Češi se víc testují i riskují

Zájem o testování na pohlavně přenosné nemoci v Česku v posledních letech roste. České televizi to potvrdilo několik nemocnic i oslovené veřejné i soukromé laboratoře. Ruku v ruce s tím přibývá zachycených případů infekcí. Například počet pozitivních případů kapavky vzrostl za posledních deset let o 85 procent, u syfilis pak o 64 procent. Lékaři vyšší zájem o testy vysvětlují kombinací lepší informovanosti, dostupnější diagnostiky i rizikovějšího chování.
před 23 hhodinami

Čtyři CHKO slaví 50 let, vyhlašování nových provázejí spory

Chráněné krajinné oblasti (CHKO) v Česku pomáhají chránit jak konkrétní druhy, tak i krajinný ráz vybraných území. Čtyři z nich letos slaví padesát let od svého vzniku a stojí za to si připomenout jejich výjimečnosti. Ačkoli na potřebě ochrany přírody se shodnou politici napříč spektrem, vyhlášení dosud nejmladší CHKO Soutok provázely četné spory a věcí se musel zabývat i Ústavní soud. V současnosti se připravuje vyhlášení CHKO Krušné hory.
včera v 07:01

Policie zadržela podezřelé z krádeže peněz z bankomatů

Kriminalisté s pomocí zásahové jednotky zadrželi čtyři lidi, které podezírají z krádeže peněz ze dvou bankomatů u obchodního centra v pražské Opatovské ulici o velikonočním víkendu. Pachatelé navíc bankomaty poškodili zřejmě s použitím výbušniny.
11. 4. 2026Aktualizováno11. 4. 2026
