Tísňová SMS policii či sdílení polohy. Aplikace Maják má skoro 50 tisíc uživatelů

Přivolat všechny složky IZS, kontaktovat policii pomocí tísňové zprávy nebo sdílet polohu. To všechno umožňuje bezpečnostní aplikace Maják. Za necelých sedm měsíců fungování si ji stáhlo bezmála 49 tisíc uživatelů. Lidé ji zatím využili ve více než šestnácti stech případech. Nejčastěji pomáhá funkce tichý chat, která umožňuje poslat SMS na policii, sdělil České televizi ředitel organizace Aplikace Maják Roman Brunik. V budoucnu by tvůrci chtěli publikovat i nová vládní opatření.
„Student jede večer tramvají a vedle něj sedí agresivní člověk, který vyhrožuje cestujícím. Dotyčný na sebe nechce upozornit telefonováním. Přes tichý chat diskrétně pošle SMS na linku 158 se svou polohou,“ uvádí jako modelovou situaci použití tichého chatu tvůrci aplikace na svém webu.
Aplikaci Maják si od 6. listopadu, kdy spustila provoz, stáhlo kolem 49 tisíc lidí. „Vnímali jsme po tragédii na Filozofické fakultě (Univerzity Karlovy – pozn. redakce), že tady podobná aplikace chybí. Možnost z jednoho místa přivolat všechny složky IZS, možnost tichého chatu s operátorem policie, rady a návody, jak se chovat v krizových situacích, diktafon nebo sdílení polohy, varování úřadů a pátrání po osobách v ohrožení života, vše na jednom místě,“ shrnul ředitel organizace Brunik.
Rychlé spojení s blízkými nebo sdílení polohy
Celkově aplikaci lidé využili k 29. květnu v 1638 situacích. „V analytice vidíme, že funkce tichý chat byla od začátku roku využita v 954 případech. Na linku 158 šlo 274 volání, na linku 155 161 volání, na linku 150 123 volání, na linku 112 126 volání,“ vypočítal Brunik.
Maják umožňuje i rychlé spojení s blízkými. Do aplikace lidé nahrají kontakty na ně a program pak umožňuje jedním kliknutím všem odeslat varovnou nebo naopak ubezpečující zprávu.
„Potřeba mít takovou aplikaci se mi naplno ukázala během tragických událostí na Filozofické fakultě v Praze. Někde v té oblasti se tehdy pohybovaly mé dvě dcery a já se s nimi v daný moment nemohl spojit,“ líčí Brunik. Další funkcí je sdílení polohy. Tu mohou uživatelé poskytnout až na dvanáct hodin komukoliv přes zprávy.
Spojení na zdravotnická zařízení v okolí
Kromě toho Maják obsahuje například i kontakty na zdravotnická zařízení v okolí. To mohou lidé využít například na dovolené mimo své bydliště. V aplikaci najdou také informace o aktuálně hledaných osobách nebo návody, jak postupovat v některých situacích – například u telefonických podvodů.
Tvůrci aplikace chtějí v budoucnu navázat spolupráci také se státní sférou. „V poslední verzi jsme přidali funkce Aktuality a GOV. Zde budeme publikovat obsah vládních institucí, aby se co nejrychleji dostal přímo k občanům. Pokud tedy bude o tuto funkci ze strany státu zájem,“ řekl Brunik. Aktuálně podle něj probíhají jednání s ministerstvem zahraničních věcí a vnitra, autoři by rádi do aplikace „přibrali“ i Magistrát hlavního města Prahy nebo pražský dopravní podnik.
Podle mluvčího policejního prezidia Davida Schöna strážci zákona do fungování aplikace nijak zapojeni nejsou. To potvrdila i mluvčí Městské policie Praha Irena Seifertová. Tvůrci aplikace by ale s policií rádi navázali spolupráci. „Vedení policie má v rukou návrh memoranda o bezplatné spolupráci v oblasti prevence kriminality, zatím bohužel bez odpovědi,“ poznamenal Brunik.