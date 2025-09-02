„Vztahy jsou na vysoké úrovni.“ Putin a Si se sešli v Pekingu


před 15 mminutami|Zdroj: ČTK

Čínský prezident Si Ťin-pching v Pekingu v úterý jednal s ruským vládcem Vladimirem Putinem, informují tiskové agentury. Šéf Kremlu, jehož zemi se Západ snaží odříznout od zdrojů příjmů kvůli plnohodnotné invazi na Ukrajinu, krátce před setkáním uvedl, že usiluje o vyrovnané a oboustranně přínosné vztahy.

Putin nazval čínského prezidenta drahým přítelem a poděkoval mu za přijetí. Peking podporuje Moskvu v jejím válečném tažení tím, že odebírá ruské suroviny, které jsou kvůli západním sankcím v dalších částech světa jen obtížně prodejné.

„Naše blízká komunikace odráží strategickou povahu vztahů Ruska a Číny, které jsou na bezprecedentně vysoké úrovni,“ uvedl podle Reuters Putin na videu zveřejněném krátce před schůzkou Kremlem. K setkání se přidal i mongolský prezident Uchnágín Chürelsüch, přičemž Putin ocenil rovněž vztahy s jeho zemí.

Čínské firmy pomáhají Rusku vyrábět útočné drony, ukazují dle Bloombergu dokumenty
Ilustrační foto – jeden ze starších modelů dronu čínské firmy Autel Robotics na veletrhu v Las Vegas (leden 2022)

Oslavy 80. výročí porážky Japonska

Putin přijel do Číny mimo jiné na středeční oslavy 80. výročí japonské kapitulace, která na začátku září 1945 definitivně ukončila druhou světovou válku. V této souvislosti prohlásil, že společné oslavy konce války mají zvláštní význam.

Před příjezdem do Pekingu se šéf Kremlu ve městě Tchien-ťin zúčastnil summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO). Také jednal s indickým premiérem Naréndrou Módím, v plánu má schůzky s íránským prezidentem Masúdem Pezeškjánem, tureckým lídrem Recepem Tayyipem Erdoganem nebo slovenským premiérem Robertem Ficem (Smer).

Fico se v pátek sejde se Zelenským, předtím má jednat s Putinem v Číně
Slovenský premiér Robert Fico (Smer)
Načítání...