Čínský prezident Si Ťin-pching v Pekingu v úterý jednal s ruským vládcem Vladimirem Putinem, informují tiskové agentury. Šéf Kremlu, jehož zemi se Západ snaží odříznout od zdrojů příjmů kvůli plnohodnotné invazi na Ukrajinu, krátce před setkáním uvedl, že usiluje o vyrovnané a oboustranně přínosné vztahy.
„Vztahy jsou na vysoké úrovni.“ Putin a Si se sešli v Pekingu
Putin nazval čínského prezidenta drahým přítelem a poděkoval mu za přijetí. Peking podporuje Moskvu v jejím válečném tažení tím, že odebírá ruské suroviny, které jsou kvůli západním sankcím v dalších částech světa jen obtížně prodejné.
„Naše blízká komunikace odráží strategickou povahu vztahů Ruska a Číny, které jsou na bezprecedentně vysoké úrovni,“ uvedl podle Reuters Putin na videu zveřejněném krátce před schůzkou Kremlem. K setkání se přidal i mongolský prezident Uchnágín Chürelsüch, přičemž Putin ocenil rovněž vztahy s jeho zemí.
Oslavy 80. výročí porážky Japonska
Putin přijel do Číny mimo jiné na středeční oslavy 80. výročí japonské kapitulace, která na začátku září 1945 definitivně ukončila druhou světovou válku. V této souvislosti prohlásil, že společné oslavy konce války mají zvláštní význam.
Před příjezdem do Pekingu se šéf Kremlu ve městě Tchien-ťin zúčastnil summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO). Také jednal s indickým premiérem Naréndrou Módím, v plánu má schůzky s íránským prezidentem Masúdem Pezeškjánem, tureckým lídrem Recepem Tayyipem Erdoganem nebo slovenským premiérem Robertem Ficem (Smer).