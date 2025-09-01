Slovenský premiér Robert Fico (Smer) se v pátek sejde s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ještě předtím se během své návštěvy Pekingu setká s vládci Ruska Vladimirem Putinem a Číny Si Ťin-pchingem. Fico to řekl v nahrávce na sociální síti.
Fico se v pátek sejde se Zelenským, předtím má jednat s Putinem v Číně
Slovenský premiér Zelenského v minulosti opakovaně kritizoval. Učinil tak například na začátku letošního roku, a to po zastavení tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu poté, co na konci loňska vypršela platnost příslušné smlouvy mezi Kyjevem a Moskvou. Jeho vláda navíc po předloňském nástupu do úřadu zastavila vojenskou pomoc Ukrajině, která se už přes tři roky brání plnohodnotné ruské invazi, ze státních zásob.
Fico rovněž v minulosti tvrdil, že strategie západních zemí v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině selhala a že Kyjev byl zneužit s cílem oslabit Rusko.
Předseda slovenské vlády současně kritizoval evropskou sedmadvacítku za to, že na čínských oslavách osmdesátého výročí konce druhé světové války bude z Unie podle něj zastoupeno jen Slovensko.
Setkání se Zelenským by mohlo proběhnout na Slovensku
„Vytváří se nový světový řád, nová pravidla multipolárního světa, nová rovnováha sil, což je pro mezinárodní stabilitu mimořádně důležité. Být součástí těchto diskusí znamená podporovat dialog a nehrát si na uražené malé dítě. Tak nějak se chová Evropská unie a její představitelé,“ prohlásil Fico. Dodal, že do Číny odjede v noci na úterý.
Detaily k plánovaným jednáním s prezidentem Ukrajiny a vůdci Ruska a Číny Fico nesdělil. Z jeho vyjádření vyplynulo, že se Zelenským se sejde na východním Slovensku.
Plánovanou schůzku Fica s Putinem v Číně potvrdil minulý týden poradce Kremlu Jurij Ušakov. Slovenský předseda vlády se s Putinem sešel už loni v prosinci; tato jeho návštěva Moskvy vyvolala na Slovensku mohutné protivládní demonstrace. V době konání těchto občanských protestů Fico tvrdil, že jejich organizátoři a slovenská opozice usilují o státní převrat, aniž by předložil pro svá tvrzení důkazy.