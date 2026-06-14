Neznámí ozbrojenci na Haiti unesli vysoce postaveného úředníka

Neznámí ozbrojení muži na Haiti ve čtvrtek unesli Jamese Boyarda, ředitele kabinetu ministerstva obrany a respektovaného bezpečnostního experta, který je zároveň generálním inspektorem tamní policie. S odkazem na svůj zdroj to v sobotu napsala agentura AP. Jedná se o nejvýše postaveného úředníka, který byl v této gangy sužované karibské zemi v posledních letech unesen.
Boyard byl podle médií unesen ve čtvrti Bourdon, jedné z mála oblastí v metropoli Port-au-Prince považovaných za relativně bezpečnou. Měl za úkol pomáhat při obnově haitských ozbrojených sil a podílel se také na hodnocení haitské policie za účelem reforem. Není jasné, kdo jej unesl ani zda je požadováno výkupné.
„Osoba tohoto postavení má samozřejmě poměrně významnou bezpečnostní ochranu. Boyardův únos možná naznačuje, že byl naplánován do nejmenších detailů a mohl záviset na spolupráci někoho z jeho bezpečnostního týmu,“ popsal analytik Diego Da Rin.
K únosům podle Da Rina dochází stále častěji v těch částech metropole, které byly dříve považovány za bezpečné. Členové gangů při nich někdy oblékají policejní uniformy a zastavují řidiče v rámci falešných policejních akcí.
Snaha o výkupné
Gangy unášejí lidi s dvojím občanstvím a zaměřují se na veřejné činitele. To by mohlo znamenat, že se snaží získat vyšší výkupné a odradit úřady od útoků na určitá území kontrolovaná gangy, kde jsou unesení drženy, dodal analytik.
Odhadem 70 procent hlavního města ovládá mocná koalice gangů známá jako Viv Ansanm, kterou Spojené státy loni v květnu označily za zahraniční teroristickou organizaci. Někteří unesení končí v tamní chudinské čtvrti Village de Dieu, kterou ovládá gang 5 Segond vedený Johnsonem Andrem, známým jako Izo. Ten se pokládá za jednoho z nejmocnějších vůdců gangů na Haiti.
Mezi oběti mediálně známých únosů v posledních letech byli haitští novináři či mezinárodní misionáři. Podle OSN bylo od loňského prosince do letošního února nahlášeno nejméně 267 únosů, z nichž většinu tvořili muži. Loni bylo nahlášeno celkem 1268 únosů, což je o téměř 40 procent méně oproti 2058 únosům v předchozím roce.
Bezmála 12milionové Haiti je dlouhodobě ve vážné ekonomické a politické krizi, která se po vraždě prezidenta Jovenela Moïseho v červenci 2021 výrazně zhoršila. Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) v březnu uvedl, že v souvislosti s aktivitou násilných gangů v zemi mezi loňským březnem a letošním lednem zemřelo přibližně 5500 lidí a dalších 2608 bylo zraněno.