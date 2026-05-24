Tajná služba blízko Bílého domu zabila osobu, která střílela na její stanoviště


před 55 mminutami|Zdroj: ČTK

Tajná služba Spojených států v blízkosti Bílého domu zabila osobu, která střílela na její stanoviště. Informovala o tom v prohlášení pro americká média. Dodala, že zranění utrpěla i další osoba, která se nacházela na místě incidentu. Podle zdrojů americké televize CBS padlo zhruba patnáct až třicet výstřelů.

Tajná služba, která je ochrankou amerického prezidenta a dalších vysokých ústavních činitelů, uvedla, že žádných z jejích agentů zranění neutrpěl. Dodala, že americký prezident Donald Trump se nacházel v Bílém domě, ale incident se ho nijak nedotkl.

Podle předběžných výsledků vyšetřování se osoba krátce po 18:00 místního času (krátce po půlnoci SELČ) přiblížila ke stanovišti, vytáhla zbraň a zahájila střelbu. Agenti střelbu opětovali a zasáhli střelce, který následně zemřel v nemocnici.

Incident se odehrál zhruba měsíc po střelbě na galavečeři s korespondenty Bílého domu ve washingtonském hotelu Hilton, kde byl přítomen prezident Trump s dalšími členy vlády.

Střelce z galavečeře s Trumpem obvinili z pokusu o atentát na prezidenta
Hosté na galavečeři, z níž kvůli střelci evakuovali amerického prezidenta Donalda Trumpa

Zlatou palmu v Cannes získalo drama Fjord, Velkou cenu poroty má Minotaur

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Zdražování zrychluje. ČNB inflaci připustit nechce, kabinet to kritizuje

před 7 hhodinami
Ukrajinci prchající před službou v armádě riskují životy v horách

před 7 hhodinami
Izrael provedl několik úderů v Libanonu

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Ben Gvir po aféře s ponižováním aktivistů nesmí do Francie

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Při explozi v čínském dole zemřelo přes osmdesát lidí

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Plaga s Pospíšilem probrali chystané změny v zákoně o vysokých školách

před 13 hhodinami
Učitelů byl nedostatek, poslali nás všechny učit, vzpomíná vědkyně

před 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Kyjev se stal terčem vzdušného útoku, byly slyšet silné výbuchy, píše AFP

Ukrajinské hlavní město Kyjev se v noci na neděli stalo terčem rozsáhlého útoku balistickými raketami. Informovala o tom podle agentury AFP ukrajinská vojenská správa. Podle reportérky AFP byly ve městě slyšet silné výbuchy.
před 7 mminutami

Memorandum s Íránem se z velké části podařilo dojednat, tvrdí Trump

Memorandum o porozumění týkající se mírové dohody s Íránem se z velké části podařilo dojednat, uvedl v sobotu pozdě večer na sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump. Nyní se podle něj vyjednává o detailech, které mají být brzy oznámeny. Hormuzský průliv bude otevřen, slíbil. Íránská agentura Fars však Trumpovo prohlášení o téměř dokončené dohodě zahrnující znovuotevření průlivu označila za „neúplné a neodpovídající realitě“. Podle ní má průliv zůstat pod správou Teheránu.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

VideoUkrajinci prchající před službou v armádě riskují životy v horách

Ukrajina dál řeší problémy s mobilizací. Někteří muži se službě v armádě snaží vyhnout útěkem za hranice. Z neoficiálních statistik novinářů vyplývá, že zemi takto opustilo zhruba sedmdesát tisíc lidí. Pohraničníci v poslední době zadržují také dezertéry, kteří nechtějí zpátky na frontu. Někteří k útěku využívají služeb pašeráků nebo volí i tak těžký terén, jako jsou hory, lesy či řeka Tisa, kde nasazují život. Místa hlídají třeba fotopasti, vyráží na ně pěší patroly a pravidelně je monitorují drony.
před 7 hhodinami

Stvořili jsme vlastní komunikační prostor, říká k triumfu Tiszy Orbánová

Vítězství maďarské opoziční strany Tisza v parlamentních volbách nebylo výsledkem jedné kampaně či sloganu, ale dlouhodobé systematické práce, budování důvěry a osobního kontaktu s voliči. Na posledním dni bezpečnostní konference Globsec Forum 2026 to řekla nová šéfka maďarské diplomacie Anita Orbánová. Podle ní kampaň ukázala, že politickou důvěru nelze nahradit pouze mediální silou.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Izrael provedl několik úderů v Libanonu

Izrael v pátek večer provedl pět leteckých útoků ve východním Libanonu. Zasáhl i dvě budovy v okolí města Súr na jihozápadě země, napsala agentura AFP. Navzdory příměří z poloviny dubna mezi sebou svádí boje izraelská armáda s teroristickým hnutím Hizballáh. V sobotu Izrael bombardoval obytnou budovu v jiholibanonském okrese Nabatíja a zabil sedmiletého chlapce a několik členů rodiny zranil, uvedl deník L’Orient-Le Jour (OLJ). Ve stejnojmenném městě zasáhl vojenskou základnu a zranil libanonského vojáka, sdělila libanonská armáda.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Ben Gvir po aféře s ponižováním aktivistů nesmí do Francie

Francie zakázala na své území vstup izraelskému ministrovi národní bezpečnosti Itamaru Ben Gvirovi kvůli videu, kde se vysmívá zadrženým aktivistům z humanitární flotily, která mířila do Pásma Gazy. Počínání izraelských sil i chování samotného Ben Gvira označilo několik evropských zemí za nepřijatelné, ohavné či nelidské. Rostoucí počet členských států EU požaduje sankce.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Při explozi v čínském dole zemřelo přes osmdesát lidí

Přes osmdesát lidí přišlo o život při pátečním výbuchu plynu v uhelném dole na severovýchodě Číny, informovaly v sobotu tiskové agentury. Dvě osoby se stále pohřešují. Jde o nejhorší důlní neštěstí v Číně za sedmnáct let, napsala agentura AFP, podle které Peking přislíbil přísně potrestat viníky.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
