Syn brazilského exprezidenta Eduardo Bolsonaro dostal čtyři roky vězení


před 56 mminutami|Zdroj: ČTK

Brazilský nejvyšší soud uznal syna exprezidenta Jaira Bolsonara Eduarda vinným z nátlaku ve snaze ovlivnit soudní proces svého otce. Ten byl obžalován a posléze odsouzen za pokus o převrat. Eduardo Bolsonaro dostal trest čtyři roky a dva měsíce vězení za to, že podle nejvyššího soudu loni „lobboval u americké vlády za sankce vůči brazilským soudcům“, napsala agentura EFE.

„Ve snaze pomoci svému otci Eduardo Bolsonaro přispěl nejen k (americkým) sankcím vůči soudcům tohoto soudu a generálnímu prokurátorovi, ale poškodil i celou Brazílii prostřednictvím (amerických) cel,“ uvedl soudce nejvyššího soudu Alexandre de Moraes.

Obhajoba Bolsonara mladšího, který od začátku loňského roku žije ve Spojených státech, tvrdila, že soudci nejvyššího soudu jsou podjatí. Americká vláda totiž loni zavedla sankce i vůči Moraesovi. Důvodem byl proces s exprezidentem Jairem Bolsonarem, který americký prezident Donald Trump označil za politicky motivovaný a za „hon na čarodějnice“.

Bolsonaro dostal 27 let za pokus o převrat
Brazilský exprezident Jair Bolsonaro

Advokát Eduarda Bolsonara také argumentoval tím, že exprezidentův syn v USA vedl pouze politický dialog a nemá nemá žádný vliv na americkou zahraniční politiku, napsala agentura EFE.

Rozsudek nad exprezidentem za pokus o převrat

Krajně pravicový politik Jair Bolsonaro stál v čele Brazílie od ledna 2019 do konce roku 2022 a loni v září byl spolu s několika dalšími osobami, mimo jiné se dvěma exministry obrany či bývalým šéfem tajné služby, odsouzen ke 27 letům vězení za pokus o převrat.

Lula vetoval návrh, který by mohl zkrátit trest Bolsonarovi
Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva veřejně vystavuje se svou ženou Rosangelou „Janja“ da Silvovou veto návrhu zákona, 8. ledna 2026

Toho se měla tato skupina dopustit tím, že se snažila zabránit v nástupu do prezidentského úřadu levicovému politikovi Luizi Ináciovi Lulovi da Silva, který v říjnu 2022 ve volbách Bolsonara porazil. Od letošního března si může jedenasedmdesátiletý Jair Bolsonaro trest odpykávat ze zdravotních důvodů v domácím vězení.

Eduardo Bolsonaro je jedním ze čtyř exprezidentových synů a v letech 2015 až 2025 byl poslancem brazilského parlamentu. O mandát přišel loni v prosinci kvůli dlouhodobé nepřítomnosti na zasedáních. Další Bolsonarův syn, Flávio, se letos v říjnu chystá ucházet o nejvyšší úřad v zemi, v průzkumech zatím vede současný prezident Luiz Inácio Lula da Silva.

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Alexandre de Moraes

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