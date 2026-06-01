Odborníci nesouhlasí s vládním rozhodnutím o přesunu protidrogové agendy – nově má být pod správou ministerstva zdravotnictví. Premiér Andrej Babiš (ANO) i šéfka Úřadu vlády Tünde Bartha argumentují zvýšením efektivity. Podle národního koordinátora pro protidrogovou politiku Pavla Béma resort zdravotnictví „nemůže a neumí řídit a koordinovat agendy, které jsou vzdálené a patří jiným resortům“. Má se starat o to, co umí, tvrdí Bém. Ředitel Národní protidrogové centrály SKPV ČR Jakub Frydrych se domnívá, že vládní rada pro koordinaci politiky v oblasti závislostí „zůstane tak, jak je“. Upozornil přitom na složení rady, kterou tvoří premiér, ministři a zástupci odborné obce, a systém financování. V Duelu ČT24 moderovaném Terezou Kručinskou zmínili také otázku samotného nastavení protidrogové politiky, osvětu či prevenci.
Státní zástupkyně Lastovecká rezignovala na funkci
Státní zástupkyně Petra Lastovecká, kterou nadřízení odvolali z vyšetřovacího týmu k bitcoinové kauze, rezignovala po 25 letech na funkci. Ministerstvu spravedlnosti v pondělí doručila rezignační dopis. Důvodem rezignace je podle Lastovecké ztráta důvěry ve vedení státního zastupitelství.
Odbory agentury pro začleňování vstoupily do stávky proti reorganizacím
Pracovníci Agentury pro sociální začleňování zahájili v pondělí v 9:00 jednodenní stávku za veřejnou službu a proti náhlým reorganizacím ve státní správě. Vstoupilo do ní 39 lidí, dalších patnáct ji podporuje, sdělil předák odborů Václav Nikl. Celkem je v agentuře 116 pracovních míst, některá nejsou obsazená. Stávku podporují odboráři z Úřadu vlády ČR, ministerstva životního prostředí, Národního muzea či svazu Media. Ve 12:00 začali na dvě hodiny stávkovat také poskytovatelé adiktologických služeb.
Valná hromada ČEZu projedná možné rozdělení podniku
Akcionáři energetické skupiny ČEZ v pondělí na valné hromadě rozhodnou o dalším směřování podniku. Jedním z nejočekávanějších bodů schůze bude projednání návrhu na vyčlenění nevýrobní části firmy do nové dceřiné společnosti. Podle analytiků jde o první krok k plánovanému zestátnění ČEZu. Valná hromada rozhodne také o dividendě, očekávají se i změny v dozorčí radě ČEZu.
Vystrčil dorazil s delegací na Tchaj-wan, setká se s tamními představiteli
Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) dorazil na Tchaj-wan, kde jej přivítal náměstek ministra zahraničí François Wu. Vystrčil po příletu neposkytl žádné prohlášení, napsala tchajwanská agentura CNA. Pro Vystrčila se jedná o druhou cestu na Tchaj-wan, ostrov poprvé navštívil v srpnu 2020. Cesta se koná navzdory tomu, že český kabinet pro ni odmítl poskytnout vládní letoun. Vystrčil s delegací přiletěl na Tchaj-wan přímou komerční linkou.
Policie zajistila desetitisíce produktů CBD a kratomu
Po čtyřech týdnech kontrolní akce zaměřené na omezení nelegálního prodeje nízkopotentního konopí (CBD) a kratomu zajistila policie téměř 86 tisíc produktů a 155 kilogramů kratomu. U více než jedenácti tisíc produktů bylo nařízeno jejich stažení z prodeje či likvidace. V souvislosti s kontrolami úřady uzavřely tři provozovny a zablokovaly 25 internetových obchodů. Na tiskové konferenci k výsledkům akce Korund to řekl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).
VideoHosté Událostí, komentářů týdne diskutovali o jednacím řádu sněmovny
Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o připravovaných změnách v jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Diskuse se týkala také koaličního sporu mezi premiérem Andrejem Babišem (ANO) a předsedou sněmovny Tomiem Okamurou (SPD) o podmínkách podpory pro ukrajinské uprchlíky. Hosté se věnovali i případu ruského dronu, který zasáhl panelový dům v rumunském pohraničí. Probrali rovněž problematiku plošného testování žáků 5. a 9. tříd základních škol, které bylo po kritice zastaveno. Debaty se účastnili advokát a bývalý politik Jan Kalvoda, hlavní komentátorka Czech News Center Lenka Zlámalová, herečka Bára Štěpánová, publicista Michael Durčák a novinářka z Reflexu Pavlína Horáková. Pořadem provázela Klára Radilová.
V úterý se vyjasní, ve středu bude ale opět pršet
Počasí bude tento týden proměnlivé. Po deštivém pondělí se v úterý vyjasní a oteplí. Ve středu ale bude opět pršet a mohou se vyskytnout bouřky. Čtvrtek bude zřejmě opět slunečný s letními teplotami. Po nedělních silných bouřkách na jihu Čech stále zůstává bez elektrické energie tři sta odběratelů.
