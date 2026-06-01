VideoBém a Frydrych probrali otázku přesunu protidrogové agendy na resort zdravotnictví


před 1 hhodinou
Odborníci nesouhlasí s vládním rozhodnutím o přesunu protidrogové agendy – nově má být pod správou ministerstva zdravotnictví. Premiér Andrej Babiš (ANO) i šéfka Úřadu vlády Tünde Bartha argumentují zvýšením efektivity. Podle národního koordinátora pro protidrogovou politiku Pavla Béma resort zdravotnictví „nemůže a neumí řídit a koordinovat agendy, které jsou vzdálené a patří jiným resortům“. Má se starat o to, co umí, tvrdí Bém. Ředitel Národní protidrogové centrály SKPV ČR Jakub Frydrych se domnívá, že vládní rada pro koordinaci politiky v oblasti závislostí „zůstane tak, jak je“. Upozornil přitom na složení rady, kterou tvoří premiér, ministři a zástupci odborné obce, a systém financování. V Duelu ČT24 moderovaném Terezou Kručinskou zmínili také otázku samotného nastavení protidrogové politiky, osvětu či prevenci.

Státní zástupkyně Lastovecká rezignovala na funkci

Odbory agentury pro začleňování vstoupily do stávky proti reorganizacím

Valná hromada ČEZu projedná možné rozdělení podniku

Vystrčil dorazil s delegací na Tchaj-wan, setká se s tamními představiteli

Kreml zastavil vývoz leteckého paliva, poprvé od začátku invaze na Ukrajinu

USA provedly údery na radarové stanice v Íránu, ten útočil na leteckou základnu

Francouzské námořnictvo zadrželo tanker plující z Ruska

Policie zajistila desetitisíce produktů CBD a kratomu

Státní zástupkyně Lastovecká rezignovala na funkci

Státní zástupkyně Petra Lastovecká, kterou nadřízení odvolali z vyšetřovacího týmu k bitcoinové kauze, rezignovala po 25 letech na funkci. Ministerstvu spravedlnosti v pondělí doručila rezignační dopis. Důvodem rezignace je podle Lastovecké ztráta důvěry ve vedení státního zastupitelství.
Odbory agentury pro začleňování vstoupily do stávky proti reorganizacím

Pracovníci Agentury pro sociální začleňování zahájili v pondělí v 9:00 jednodenní stávku za veřejnou službu a proti náhlým reorganizacím ve státní správě. Vstoupilo do ní 39 lidí, dalších patnáct ji podporuje, sdělil předák odborů Václav Nikl. Celkem je v agentuře 116 pracovních míst, některá nejsou obsazená. Stávku podporují odboráři z Úřadu vlády ČR, ministerstva životního prostředí, Národního muzea či svazu Media. Ve 12:00 začali na dvě hodiny stávkovat také poskytovatelé adiktologických služeb.
Valná hromada ČEZu projedná možné rozdělení podniku

Akcionáři energetické skupiny ČEZ v pondělí na valné hromadě rozhodnou o dalším směřování podniku. Jedním z nejočekávanějších bodů schůze bude projednání návrhu na vyčlenění nevýrobní části firmy do nové dceřiné společnosti. Podle analytiků jde o první krok k plánovanému zestátnění ČEZu. Valná hromada rozhodne také o dividendě, očekávají se i změny v dozorčí radě ČEZu.
Vystrčil dorazil s delegací na Tchaj-wan, setká se s tamními představiteli

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) dorazil na Tchaj-wan, kde jej přivítal náměstek ministra zahraničí François Wu. Vystrčil po příletu neposkytl žádné prohlášení, napsala tchajwanská agentura CNA. Pro Vystrčila se jedná o druhou cestu na Tchaj-wan, ostrov poprvé navštívil v srpnu 2020. Cesta se koná navzdory tomu, že český kabinet pro ni odmítl poskytnout vládní letoun. Vystrčil s delegací přiletěl na Tchaj-wan přímou komerční linkou.
Policie zajistila desetitisíce produktů CBD a kratomu

Po čtyřech týdnech kontrolní akce zaměřené na omezení nelegálního prodeje nízkopotentního konopí (CBD) a kratomu zajistila policie téměř 86 tisíc produktů a 155 kilogramů kratomu. U více než jedenácti tisíc produktů bylo nařízeno jejich stažení z prodeje či likvidace. V souvislosti s kontrolami úřady uzavřely tři provozovny a zablokovaly 25 internetových obchodů. Na tiskové konferenci k výsledkům akce Korund to řekl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).
VideoHosté Událostí, komentářů týdne diskutovali o jednacím řádu sněmovny

Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o připravovaných změnách v jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Diskuse se týkala také koaličního sporu mezi premiérem Andrejem Babišem (ANO) a předsedou sněmovny Tomiem Okamurou (SPD) o podmínkách podpory pro ukrajinské uprchlíky. Hosté se věnovali i případu ruského dronu, který zasáhl panelový dům v rumunském pohraničí. Probrali rovněž problematiku plošného testování žáků 5. a 9. tříd základních škol, které bylo po kritice zastaveno. Debaty se účastnili advokát a bývalý politik Jan Kalvoda, hlavní komentátorka Czech News Center Lenka Zlámalová, herečka Bára Štěpánová, publicista Michael Durčák a novinářka z Reflexu Pavlína Horáková. Pořadem provázela Klára Radilová.
V úterý se vyjasní, ve středu bude ale opět pršet

Počasí bude tento týden proměnlivé. Po deštivém pondělí se v úterý vyjasní a oteplí. Ve středu ale bude opět pršet a mohou se vyskytnout bouřky. Čtvrtek bude zřejmě opět slunečný s letními teplotami. Po nedělních silných bouřkách na jihu Čech stále zůstává bez elektrické energie tři sta odběratelů.
