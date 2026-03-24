V parlamentních volbách v Dánsku vedou podle odhadů levicové strany

V parlamentních volbách v Dánsku mají levicové strany, včetně sociálních demokratů premiérky Mette Frederiksenové, náskok před pravicí, vyplývá z odhadů výsledků, o nichž informuje agentura Reuters. Žádný z těchto bloků ale zřejmě nezíská většinu ve 179členném parlamentu. O tom, kdo bude sestavovat vládu, by tak mohli rozhodnout centrističtí Umírnění v čele s ministrem zahraničí a expremiérem Larsem Lökkem Rasmussenem.
Premiérka Frederiksenová, která je u moci od roku 2019, volby vyhlásila v únoru – o několik měsíců dříve, než musela. Podle analytiků se tak stalo zjevně v naději, že její rozhodný postoj ve sporu o dánské autonomní území Grónsko, které by prezident USA Donald Trump rád získal pod americkou správu, jí pomůže u voličů.
Britská BBC píše, že v Dánsku do velké míry panuje shoda v zahraniční politice, a volební kampaň tak ovládla domácí témata, jako je stav dánského hospodářství a životní náklady. Frederiksenová navrhla například daň z majetku ve výši 0,5 procenta pro dvacet tisíc nejbohatších Dánů.
Tématem předvolebních debat byla také vysoká míra znečištění pitné vody pesticidy v důsledku chovu vepřů a budoucnost zemědělství.
Částečné výsledky se očekávají později během úterního večera, píše Reuters.
V jednokomorovém parlamentu této členské země EU a NATO připadá 175 křesel zákonodárcům ze samotného Dánska a po dvou křeslech zástupcům řídce osídleného Grónska a dalšího poloautonomního území království, Faerských ostrovů.