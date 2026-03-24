V parlamentních volbách v Dánsku vedou podle odhadů levicové strany


24. 3. 2026Aktualizovánopřed 10 mminutami|Zdroj: ČTK

V parlamentních volbách v Dánsku mají levicové strany, včetně sociálních demokratů premiérky Mette Frederiksenové, náskok před pravicí, vyplývá z odhadů výsledků, o nichž informuje agentura Reuters. Žádný z těchto bloků ale zřejmě nezíská většinu ve 179členném parlamentu. O tom, kdo bude sestavovat vládu, by tak mohli rozhodnout centrističtí Umírnění v čele s ministrem zahraničí a expremiérem Larsem Lökkem Rasmussenem.

Premiérka Frederiksenová, která je u moci od roku 2019, volby vyhlásila v únoru – o několik měsíců dříve, než musela. Podle analytiků se tak stalo zjevně v naději, že její rozhodný postoj ve sporu o dánské autonomní území Grónsko, které by prezident USA Donald Trump rád získal pod americkou správu, jí pomůže u voličů.

Britská BBC píše, že v Dánsku do velké míry panuje shoda v zahraniční politice, a volební kampaň tak ovládla domácí témata, jako je stav dánského hospodářství a životní náklady. Frederiksenová navrhla například daň z majetku ve výši 0,5 procenta pro dvacet tisíc nejbohatších Dánů.

Tématem předvolebních debat byla také vysoká míra znečištění pitné vody pesticidy v důsledku chovu vepřů a budoucnost zemědělství.

Frederiksenová sází na grónskou kartu, Dánové ale řeší prasata
Dánská premiérka Mette Frederiksenová na návštěvě Grónska v dubnu 2025

Částečné výsledky se očekávají později během úterního večera, píše Reuters.

V jednokomorovém parlamentu této členské země EU a NATO připadá 175 křesel zákonodárcům ze samotného Dánska a po dvou křeslech zástupcům řídce osídleného Grónska a dalšího poloautonomního území království, Faerských ostrovů.

Krize ve vztazích s USA kvůli Grónsku ještě neskončila, míní Rasmussen
Ministryně zahraničí Grónska Vivian Motzfeldtová, kanadská ministryně zahraničí Anita Anandová a dánský ministr zahraničí Lars Lokke Rasmussen

