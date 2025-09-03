Po třiceti letech se do Česka vrátila ukradená barokní socha svaté Ludmily. Dřevěnou památku se podařilo objevit na aukci v Německu. Dřevěnou plastiku ve středu na ministerstvu kultury za přítomnosti zástupců Národního památkového ústavu, policie a Zemského kriminálního úřadu Bádensko-Württembersko předali představitelům královéhradecké diecéze.
Ukradená socha svaté Ludmily se vrátila do Česka
Je přes metr vysoká a pochází ze začátku 18. století. V roce 1994 barokní plastiku někdo ukradl z kaple Nanebevzetí Panny Marie ve středočeském Schořově. Zpátky domů ji po třiceti letech přivezly německé kriminalistky.
„Jsme nadšení, jsme rádi, že se socha našla a doufáme, že se vrátí tam, kam patří,“ uvedla vedoucí Diecézního konzervátorského centra Biskupství Královéhradeckého Jana Tauchmanová. Zda se právě přivezená socha svaté Ludmily vrátí na původní místo do kaple, rozhodne po dohodě s diecézí farnost Žleby, její přímý vlastník.
Sochu zajistili němečtí kriminalisté loni na aukci ve Stuttgartu na základě předchozí identifikace českých odborníků z Národního památkového ústavu. Do dražby ji dal soukromý sběratel. „(Podle dokumentů) byla socha v roce 1995 v Bavorsku, ale její původní majitel zemřel, takže jsme se ho nemohli zeptat. A současný majitel nic nevěděl,“ řekla Julia Zaubitzerová ze Zemského kriminálního úřadu Bádensko-Württembersko.
Vrchní ředitel sekce kulturního dědictví Ministerstva kultury Jiří Vajčner ocenil, že mezinárodní spolupráce hlavně s Němci funguje velmi dobře. „Opravdu je tu snaha z jejich strany navracet všechny nezákonně vyvezené kulturní památky,“ dodal.
V 90. letech byly v Česku vykrádány církevní objekty často. Na Západě – po pádu železné opony – totiž vzrostla poptávka po historických uměleckých dílech. „V současné době se objevují na legálním trhu poměrně ve značné míře. A tady bych se možná obrátil na veřejnost, která nám může pomoct při pátrání po těchto dílech. Lze k tomu využít naši databázi, portál systému evidence uměleckých děl, která je přístupná na internetu,“ vysvětlil Jan Menger z odboru pátrání Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR.
Díky mezinárodní spolupráci se do Česka hlavně v posledních pěti letech úspěšně vracejí ukradená díla. Pořád ale chybí přes deset tisíc oltářů, plastik a dalších liturgických předmětů.