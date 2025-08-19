V době nejistoty a změn je lidskost člověka hlavní nadějí. Toto téma spojilo čtyři současné mladé umělce na výstavě s názvem Jesus Is Not Dead v pražské Chemistry Gallery.
V Chemistry Gallery Ježíš spí, naděje ale ne
Sochařka Josefína Jonášová se prezentuje sedmi trpaslíky nesoucími rakvičku se šlehačkou nebo Ježíšem spícím na svítícím kříži. „V té soše se snoubí mé dva pocity z aktuálního světového dění: že kdyby se celá civilizace trochu víc vyspala, možná by svět na tom byl trošku líp,“ vysvětlila autorka. A věří také, že pomyslná vyšší moc nás stále střeží – jen momentálně spí. Své dílo bere s humorem a nabádá společnost, aby se na chvíli zastavila.
Spí také muž v oranžové vestě na obrazu Eliáše Urbana. Malířskou tvorbou jsou zastoupeni i zbývající dva vystavující umělci – Jakub Tytykalo a Jan Soumar. „Každý z nich má jiný přístup k figurativní malbě,“ poznamenává kurátor Petr Hájek.
Společným tématem všech děl je důraz na člověka. Výstava nabízí konkrétní, symbolické i skoro až abstraktní zobrazení lidského těla. „Pracuji se stylizací figury. V obrazech vnímám lidské tělo jako něco pohybujícího se, něco, co kmitá,“ upřesnil svůj pohled Jan Soumar.
Co tvoří nejmladší generace českých umělců, ukazuje výstava Jesus Is Not Dead do poloviny září.