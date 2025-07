Tři umělkyně z Mysova Hornu si hrají s významy i s diváky

Odtud pak již vedla cesta k rozhodnutí opřít se především o tři základní díla, všechna z devadesátých let, a od nich pak vycházet. Konkrétně to byl Pohled do kabiny kapitána Nema (1997) od Othové, Utopia (2000) od Vincourové a Zemzoo (1998) od Bromové. Jsou představena s díly současnými, a to z let 2023 až 2025. Nejedná se přitom o první společné vystoupení těchto tří umělkyň, rozhodně však největší.

Bludná cesta na Mysův Horn

Zvláštní název Mysův Horn vznikl při společných debatách a první jej nejspíš vyslovila Othová. Slovní přesmyčka z výrazu mys Horn může podle Othové „evokovat bludnou cestu“, pro Bromovou je to „hra s otočením naruby a tématem světů za oponou“ a pro Vincourovou znamená Mysův Horn „dezinformaci, chybný kód na cestě s nejistým cílem“.

Kurátorka Primusová ještě dodává: „Mysův Horn je cesta imaginace, dynamická, křehká a nejistá, s překvapeními a s otevřeným cílem.“ Zároveň lze vnímat ve všech vyjádřeních otevřené dveře jak k hravosti, tak k různému prozkoumávání a osahávání (si) reality.

Nemova kajuta, utopie a medvěd

Celou expozici uvádí vstupní instalace, remake původního díla Pohled do kajuty kapitána Nema od Vincourové, dílo impozantní, ale ve své formě prosté – jedná se o plachty mořsky zelené tkaniny, jež vyplňují, jako jakési velké matrace, všechna okna místnosti a evokují pohled z Nemovy kabiny do jeho podmořské říše. Jak píše v katalogu kurátor Vojtěch, „nazelenalé světlo mořského živlu proniká do stinného interiérového prostoru, sugeruje nepoznanou symbiózu a propůjčuje jí alegorický význam moderní melancholie“.

A také diváky vyzývá ke hře fantazie, copak je asi za těmi „okny“, jaká kouzla se tam skrývají? Překvapení, jaká čekala na Nemovy vězně, když je přivedl k velkému oknu svého Nautilu? Anebo, nedejbože, snad nic?