Taylor Swiftová vydala svou dvanáctou desku s názvem The Life of a Showgirl. Americká popová hvězda po letech opět spojila síly se švédskými producenty a hitmakery Maxem Martinem a Shellbackem, kteří se podíleli na jejích úspěšných albech Red, 1989 a Reputation. Ve dvanácti skladbách Swiftová zpívá o úskalích slávy i tradičně o svých vztazích.
Vnitřní život, který vydělá miliony. Taylor Swiftová vydala nové album
Očekávání z nového alba stupňovala Swiftová na svém webu od 11. srpna, kdy spustila odpočítávání do odhalení názvu své novinky The Life of a Showgirl.
Že už je deska venku, anoncovala o půlnoci ze čtvrtka na pátek východoamerického času (tedy v šest ráno středoevropského času). „Nedokážu vám ani slovy říct, jak jsem hrdá, že se s vámi mohu podělit o toto album, které mi připadá tak dokonalé. Navždy jsem vděčná svým mentorům a přátelům Maxi (Martinovi) a Shellbackovi za to, že mi pomohli namalovat tento autoportrét,“ napsala na sociálních sítích.
Martin a Shellback se v minulosti zčásti zasloužili o zpěvaččiny hity, jako jsou písně Shake It Off či Bad Blood. Popová hvězda se tentokrát překvapivě rozhodla do projektu nezapojit svého dlouholetého producenta a přítele Jacka Antonoffa, který spolupracoval na jejích předchozích albech od vydání populárního 1989 v roce 2014.
Méně písní i utrápenosti
The Life of a Showgirl je podle recenzí odklonem od zpěvaččiny předchozí melancholické a „utrápené“ desky The Tortured Poets Department. A zatímco loňské album se například podle časopisu Rolling Stone vyznačovalo šedí a bylo rozvleklé ve více než třicítce písní, novinka překypuje duhovými barvami a s dvanácti skladbami v necelých čtyřiceti dvou minutách je kompaktní.
Swiftová album nahrála ve volných chvílích během rekordního světového turné The Eras Tour, které zakončila loni v prosinci. „Je o tom, co se odehrávalo v zákulisí mého vnitřního života během tohoto turné, které bylo bouřlivé, elektrizující a živelné,“ řekla Swiftová v srpnu.
Už teď láme rekordy
Úspěch čerstvého počinu snad nejsledovanější popstar na světě se zdá být předurčen.
Podcast nynějšího zpěvaččina snoubence a hráče amerického fotbalu Travise Kelceho New Heights, ve kterém zpěvačka plánované vydání v srpnu oznámila, si vysloužil půl miliardy zhlédnutí napříč internetovými platformami. Překonal tak rekord, který držel americký prezident Donald Trump, tehdy ještě prezidentský kandidát, svým loňským vystoupením v podcastu komentátora Joea Rogana, poznamenal web The Guardian.
Na hudební platformě Spotify mělo album ještě před vydáním pět milionů uložení, čímž zdolalo další rekord. Spotify u příležitosti vydání alba otevřelo v New Yorku navíc pop-up, kde mohou fanoušci zpěvačky „vstoupit do světa alba“. Vlastní instalaci Life of a Showgirl otevřela také společnost TikTok v Los Angeles.
„Zaujímá velmi výjimečné postavení na dnešní roztříštěné hudební scéně: je aktivní superstar s obrovskou a loajální fanouškovskou základnou,“ podotkla pro agenturu Reuters o Swiftové viceprezidentka pro hudební strategii společnosti MIDiA Research Tatiana Cirisanová.
Swifties a swiftonomika
Právě takzvaní swifties pomáhají zpěvačce držet se na vrcholu hitparád. „Jen málokdo dokáže přimět tak obrovské množství lidí, aby poslouchali stejnou věc najednou. Byla bych tedy velmi překvapená, kdyby nové album nedosáhlo jejího obvyklého úspěchu,“ dodala Cirisanová. Znalci hudebního průmyslu přirovnávají vliv Swiftové – a je jedno, jestli na sledovanost zápasů amerického fotbalu nebo na volby ve Spojených státech – k síle osobnosti, jakou měli v tomto směru Elvis Presley či Michael Jackson.
Peníze, které fenomén Taylor Swiftové přináší do obchodů a služeb například v místě, kde koncertuje, dostaly dokonce svoje vlastní označení – „swiftonomika“.
Pětatřicetiletá Swiftová, miliardářka známá kromě hudby i podnikavostí, své příznivce ve více než sto zemích zároveň s vydáním novinky láká do kin, kde album představí. Česko mezi vybranými zeměmi chybí. Součástí snímku Taylor Swift: The Official Release Party Of A Showgirl je premiéra videoklipu k úvodní písni alba The Fate of Ophelia, záběry ze zákulisí nahrávání, klipy s texty písní a dosud nezveřejněné osobní postřehy Swiftové.
Promítání je časově omezené jen do neděle. I tak podle odhadů serveru Dateline vynese třicet až padesát milionů dolarů (až miliardu korun).