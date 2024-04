Taylor Swiftová vydala nové album. Básní o mukách lásky

před 11 m minutami | Zdroj: ČTK , BBC , The New York Times , Billboard , Rolling Stone

Nositel Pulitzerovy ceny za poezii Gregory Pardlo se ohradil proti tomu, že Taylor Swiftová popisuje básníky jako „mučené“. Podle Pardla nahrává přežitým stereotypům o umělcích. Nepřesvědčily ho ani ručně psané verše, jimiž zpěvačka na sítích anonci alba doprovodila. „Básníci dnes berou duševní zdraví velmi vážně. A trochu mi vadí, že tato báseň jako by romantizovala to, co je často diagnostikováno jako úzkostné poruchy,“ uvedl.

Jiní poetové brali přihlášení se momentálně asi nejslavnější popové divy k poezii jako marketingovou příležitost. Básnířka Taylor Swiftová by mohla zvýšit zájem o poezii jako takovou. „Jestli to přiměje víc lidí psát poezii, jsem pro. Chci, aby bylo víc pracovních míst, o která se mohou ucházet,“ podotkla pro The New York Times Sasha Debevecová-McKenneyová, básnířka a odborná asistentka tvůrčího psaní na Emoryho univerzitě.

Příbuzná Emily Dickensonové

Že písňové texty mohou být právem srovnávány s poezií, stvrdila koneckonců v roce 2016 Nobelova cena za literaturu pro písničkáře Boba Dylana.

Taylor Swiftové jakési oprávnění k tomu, aby se hlásila mezi básníky, může dodat nedávno zveřejněné zjištění, že je vzdálenou sestřenicí americké básnířky devatenáctého století Emily Dickinsonové. Byť asi přes šesté koleno. Pokrevní příbuznost vypátrala genealogická společnost Ancestry, společným prapředkem má být přistěhovalec Jonathan Gillette, jeden z prvních osadníků Windsoru v Connecticutu v sedmnáctém století.

Odhlédnuto od poezie, v neposlední řadě se nezdá jako náhoda, že obrat The Tortured Poets se nápadně podobá názvu whatsappaového chatu zpěvaččina expřítele, britského herce Joea Alwyna – The Tortured Man Club. „Připomnělo mi, proč je psaní písniček něco, co mi pomáhá v životě. U žádného jiného alba jsem nepotřebovala psaní písní víc než na The Tortured Poets,“ svěřila se Swiftová při loňském koncertě v Melbourne.

Rozchod s cliffhangerem

Když 19. dubna album The Tortured Poets Department vyšlo, potvrdilo se, že zpěvačka, která písně používá k pitvání svého milostného života, se i tentokrát vypsala z rozchodu. Zpívá o své zranitelnosti, o smutku, kvůli kterému nemohla vstát z postele a rozbrečela se v posilovně. A který zůstal přítomný, i když se vydala na triumfální Eras Tour.

Ohrazuje se ale i proti nesouhlasu fanoušků, když se spekulovalo o jejím vztahu se zpěvákem skupiny The 1975 Mattym Heaylem. Swifties svému idolu rozmlouvali partnera obviňovaného z misogynie a rasismu. Svoje dobré jméno můžu zneuctít jen já sama, vzkazuje zpěvačka všem pomlouvačům. A protože miluje cliffhangery, končí album náznakem své další etapy (po boku hráče amerického fotbalu Travise Kelce), všímá si BBC.

Recenze britské veřejnoprávní stanice celkově The Tortured Poets Department označuje za „nevyrovnané album“, kde chybí jistý rádiový hit, jako byly singly Anti-Hero nebo Shake It Off. Nicméně „Swiftová má popovou scénu prozatím v hrsti“, takže o tom, že novinka půjde na dračku, nikdo nepochybuje.