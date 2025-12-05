Svět letos nejvíc poslouchal Bad Bunnyho či Bruna Marse, v Česku se líbí Calin


Hudební platformy zveřejňují žebříčky nejposlouchanějších skladeb a umělců za letošní rok. Nejstreamovanějším umělcem byl na Spotify vyhlášen Bad Bunny, který „sesbíral“ téměř dvacet miliard přehrání. Ze skladeb se na špici často opakují písničkové spolupráce Bruna Marse. V tuzemsku nedají posluchači dopustit na Calina či Viktora Sheena.

Nejpřehrávanější letošní hudba na Spotify ukazuje podle platformy na oblíbence s trvalou fanouškovskou základnou. Důkazem trendu je Billie Eilish a její píseň Birds of a Feather, která loni skončila třetí a letos poskočila o příčku výš v žebříčku nejhranějších skladeb.

V této kategorii dobře fungovaly na Spotify v roce 2025 také hvězdné spolupráce. Posluchači si totiž vůbec nejvíce pouštěli hit Die With A Smile, v němž se potkávají Lady Gaga a Bruno Mars. Dosáhl více než 1,7 miliardy přehrání. Mars zároveň obsadil třetí místo – a opět ne sám, protože v písni APT. se k němu připojila zpěvačka Rosé, proslavená coby členka K-popové skupiny Blackpink.

Bad Bunny nejstreamovanějším umělcem Spotify

S pátým místem pro svou skladbu DtMF se v seznamu písní musel spokojit portorický zpěvák a rapper Bad Bunny, který je ale letos globálně nejstreamovanějším umělcem. Na „bedně“ tak vystřídal celosvětovou hudební superstar a marketingovou značku Taylor Swiftovou. Ta žebříčku kralovala v předchozích dvou letech, před ní se ovšem třikrát po sobě na vrcholu držel právě Bad Bunny.

Letos vykázala tvorba tohoto umělce na Spotify 19,8 miliardy přehrání. Top 5 celosvětově nejpřehrávanějších letošních hudebníků pokračuje dále The Weekndem a Drakem a končí talentovanou Billie Eilish. Největší streamovací hudební službu využívá po celém světě přes sedm set milionů posluchačů.

Češi poslouchají na Spotify Calina

Nejposlouchanější skladbou v tuzemsku letos je dle Spotify hudební spolupráce tuzemských umělců Calina a Sofiana Medjmedje, z níž vzešel hit Pistácie. Calin, tentokrát spolu se Steinem27, zabral i bronz, a to díky skladbě Vítej mezi náma.

Druhé místo náleží dalšímu umělci spojovanému s rapem a figurujícímu v různých hudebních cenách: Viktoru Sheenovi a jeho Syndromu. Sheen má celkově díky „featuringu“ i sám za sebe v první padesátce deset skladeb, více počinů lze napočítat kromě těchto zmíněných interpretů také třeba v souvislosti s rapperem Yzomandiasem.

V žebříčku českého posluchačského vkusu se první zahraniční umělec objevuje na bramborové pozici. Na ní zakotvil Američan Alex Warren se skladbou Ordinary. Až třináctá je globálně jedna z nejstreamovanějších letošních písní APT. nazpívaná duem Rosé a Bruno Mars.

Zveřejněnou padesátku nejstreamovanějších skladeb na Spotify v Česku uzavírá výjimka mezi jinak víceméně současnou tvorbou. Do výběru se totiž dostal i Svaz českých bohémů, o němž kapela Wohnout zpívala v roce 2011.

Mars a Rosé bodují na Apple Music

S přehledem nejhranějších skladeb za letošek už přispěchala i platforma Apple Music. Na špici globálního žebříčku se umístila energická píseň APT. od Bruna Marse a Rosé. Bodovala i píseň Marse s Lady Gaga stejně jako v přehledu Spotify, jen v opačném pořadí – zatímco na Spotify byla nahrávka Die With A Smile nejposlouchanější, ve službě Apple Music dosáhla na třetí místo.

Druhým nestreamovanějším počinem mezi uživateli Apple Music se stala skladba luther. Opět jde o výsledek spolupráce, tentokrát se ve studiu sešli Kendrick Lamar a R&B zpěvačka SZA. Výrazný nárůst popularity zaznamenala tato skladba poté, co s ní interpreti vystoupili začátkem tohoto roku během show v poločase Super Bowlu, tedy finále nejvyšší ligy amerického fotbalu.

Lamar se navíc může radovat i ze čtvrtého místa, na něž se vyšplhal jeho sólový singl Not Like Us. Jde o takzvaný diss track namířený proti rapperovi Drakeovi, mezi nímž a Lamarem vládne dlouhodobá nevraživost.

Na YouTube se dařilo klipu APT.

A několikrát zmíněná společná píseň Rosé a Bruna Marse nechybí ani v přehledu nejsledovanějších hudebních videí na YouTube. Internetová videoplatforma v něm porovnává jen oficiální videoklipy pouštěné napříč světem. Žebříček zahrnuje „balady se syrovými emocemi i energické taneční skladby“ a „širokou škálu žánru“, uvádí přímo YouTube. 

Do první pětky se na této videoplatformě oproti ostatním zmíněným žebříčkům dostali se svou aktuální tvorbou také Charlie Puth, Ed Sheeran a Reneé Rappová. 

