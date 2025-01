Je Sabrina Carpenterová „nová“? Grammy matou jednou svou kategorií

Součástí hudebních cen Grammy je téměř od začátku, tedy od šedesátých let, kategorie „nejlepší nový umělec“. A opakuje se i debata, zda oceněné talenty jsou skutečně „nové“. Týká se to i letos nominované Sabriny Carpenterové. O vítězích Grammy se rozhodne 2. února.

Hit Espresso, který loni nazpívala Sabrina Carpenterová, nešlo přeslechnout. Nicméně šlo o singl ze zpěvaččina šestého alba, navíc se už v roce 2021 v hitparádách prosadila s písní Skin. Je tedy na „nejlepší novou umělkyni“ nominována správně?

Grammy uděluje Národní akademie hudebních umění a věd, sdružující zástupce americké hudební branže, od kritiků přes producenty po zvukaře.

V pravidlech uvádí, že kategorie nejlepší nový umělec oceňuje ty, jejichž nahrávka se ve sledovaném roce dostala do povědomí veřejnosti a výrazně ovlivnila hudební scénu. Přičemž to, „zda umělec dosáhl průlomu nebo věhlasu“ posuzuje výběrová komise. Podmínkou je vydání alespoň pěti singlů nebo jednoho alba.

Na základě těchto předpokladů Sabrina Carpenterová „nová“ je. Ostatně Grammy její nominaci vysvětlují: „Album Short n' Sweet je třešničkou na dortu už tak rozsáhlé diskografie Sabriny Carpenterové.“ Trojice singlů (kromě Espressa ještě skladby Please Please Please a Taste) dopomohla k tomu, že se zpěvačka stala prvním hudebníkem od dob Beatles, který ve stejném týdnu dostal své tři hity do první pětky americké hitparády.