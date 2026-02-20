Nejúspěšnější světové hity roku 2025 dostaly poprvé na vrchol K-pop hvězdy


Zdroj: IFPI, Korea Times

Celosvětově nejúspěšnějším singlem roku 2025 byla skladba APT., kterou společně nahráli Rosé a Bruno Mars. Žebříček sestavila Mezinárodní federace hudebního průmyslu (IFPI). Poprvé se na jeho vrcholu ocitla skladba, která není jen v angličtině a je zpívaná hvězdou K-popu.

Úspěch skladby APT. odráží stále globálnější povahu nahrávané hudby, okomentovala IFPI výsledky za rok 2025. „Letošní výsledky podtrhují globální dosah dnešního hudebního trhu, kde písně překračují jazykové a státní hranice,“ uvedla generální ředitelka Victoria Oakleyová. Podle federace v tom napomáhají i nahrávací společnosti, jejichž mezinárodní kampaně dostaly písně do rádií i na digitální platformy napříč regiony.

Na první místo se poprvé dostal umělec pocházející ze země mimo Severní Ameriku a Evropu. Bruno Mars sice pochází z Havaje, Rosé se ale narodila na Novém Zélandu, vyrůstala v Austrálii a poté následovala své jihokorejské kořeny a prorazila v K-popu coby členka jedné z nejpopulárnějších dívčích kapel Blackpink.

Za další milník IFPI označuje i to, že text písně nezůstává jen u angličtiny. Nekomplikovaný refrén je v korejštině, respektive vystačí si s opakováním jediného korejského slova 아파트 [apateu], tedy byt, odkazující k názvu „chlastací hry“. Zjednodušeně řečeno: hráči v kruhu naskládají ruce na sebe, počítají a přesouvají dlaně zespodu „pyramidy“ nahoru tak dlouho, dokud nepadne číslo, které znamená signál k tomu, napít se alkoholu.

Píseň pak začíná zvoláním rovněž v korejštině, jehož smysl zhruba je: „Oblíbená nahodilá hra Pak Čche-jong. Nahodilá hra.“ Pak Čche-jong je občanské jméno zpěvačky Rosé.

Dvě skladby z Lovkyň démonů

Korejština zní navíc také v písni na druhém místě – v hitu Golden od fiktivní skupiny Huntr/X. Popularita písně z filmu K-pop: Lovkyně démonů kopíruje úspěch tohoto animovaného snímku o členkách dívčí kapely, které zároveň bojují s nadpřirozenými zloduchy. Skladba má šanci vyhrát i Oscara. A na třináctém místě se usadil singl Soda Pop ze stejného snímku, kde ho hrají démoni vydávající se za boy band s názvem Saja Boys.

APT. (vydaná už v roce 2024) a Golden přesáhly dvě miliardy přehrání. Přičemž APT. nepřekvapivě obsadila i nejvyšší příčky v dalších hitparádách nejposlouchanějších skladeb, které za loňský rok sestavily streamovací hudební služby a videoplatforma YouTube.

Svět letos nejvíc poslouchal Bad Bunnyho či Bruna Marse, v Česku se líbí Calin
Bad Bunny

Dvojnásobný úspěch Marse, menší Swiftové

Bruno Mars se na vrchol žebříčku IFPI vrátil podruhé, uspěl už před patnácti lety se skladbou Just The Way You Are. V tom aktuálním se objevuje jeho jméno ještě na bramborové pozici díky duetu s Lady Gaga Die With A Smile.

Před hitparádou singlů IFPI oznámila, že nejúspěšnější mezi hudebníky v roce 2025 byla Taylor Swiftová. V seznamu skladeb ale skončila těsně na chvostu první dvacítky, kam se dostala zásluhou The Fate of Ophelia.

Celosvětově nejúspěšnější singly zveřejňuje hudební federace od roku 2007, nicméně výsledky před rokem 2024 a po něm nelze úplně přesně srovnávat, protože v tomto roce IFPI upravila metodiku. Při sestavování žebříčku se zohledňuje stahování a streamování skladeb na bezplatných i placených platformách, zahrnuty jsou i remixy a alternativní verze.

