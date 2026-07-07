Léto přeje prodeji vstupenek. I těch podvodných


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Češi utratí každý rok za kulturní a sportovní akce miliardy. Až desetina z toho připadá na neoficiální prodej z druhé ruky. A ten nese riziko. Podvodníci často prodají jednu vstupenku více zájemcům. Na akci se pak dostane jen ten, kdo dorazí první.

Právě během letní sezony je podvodů nejvíce. „Na typy akcí, o které je velký zájem. Může to být klidně i malá akce pro pár set lidí,“ upřesnil výkonný ředitel firmy smsticket Oldřich Brzobohatý. „Vstupenky do divadel se nepadělají tak často, ale na ty největší koncerty, ať už je to v O2 areně, v Letňanech nebo v prostoru festivalu,“ doplnil výkonný ředitel společnosti Ticketportal PLG Česko Lukáš Jandač.

Promotéři vymýšlejí nové způsoby, jak lístky ochránit, používají třeba měnící se QR kódy nebo lístky na jméno.

Podvodných přeprodejů vstupenek na internetu přibývá, varuje policie
Podvod na internetu (ilustrační foto)

Ještě horší je situace s podvodnými lístky v online prostoru. Na přeprodej se zaměřují i speciální webové portály. Některé ale nabízejí za násobek původní ceny vstup na akci, která ani není vyprodaná. Uměle tak vyvolávají u kupujícího stres, že o danou vstupenku je enormní zájem.

Část zákazníků volí platformy, u kterých mají větší záruku, že o peníze nepřijdou. „U některých partnerských akcí máme naintegrovaný systém s prodejcem vstupenek, kde rovnou zkontrolujeme, jestli kód vstupenky je platný. U těch, kde to není, spoléháme na ověřování uživatelů,“ vysvětluje zakladatel tržiště s e-vstupenkami Swapper Jiří Zdvomka.

Pozor na sociální sítě

Nejvíce prodejů – a také nejvíce podvodů – se uskuteční přes sociální sítě. Šance na získání peněz zpět není vysoká. „Pokud je vstupenka koupena přes profil na sociálních sítích, tak tam šance může být minimální, protože ty profily potom mizí,“ obává se vedoucí spotřebitelské poradny časopisu dTest Lenka Zdráhalová.

I v případě ztráty menší částky je důležité kontaktovat banku a policii. Nelze totiž vyloučit, že podvedených od jedné osoby jsou stovky, následkem čehož škoda výrazně naroste.

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Pražský hrad

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