Pokladník Pražského hradu získal podvodem se vstupenkami přes milion korun

Více než milion korun získal podvodem pokladník na Pražském hradě. Za plnou cenu prodával návštěvníkům zvýhodněné vstupenky. Za získané peníze nakupoval například autogramy slavných osobností. Ty propadly Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nabízel je v elektronických aukcích – velká část z nich skončila právě v úterý.
Poslední balíček podpisových kartiček, který majetkový úřad nabízel, obsahoval podpis Heleny Vondráčkové, Brada Pitta, Miloše Formana, Bohumila Hrabala a dalších. Cena začínala na sedmi tisících korun. Elektronická aukce končí ve středu. Zatím nejdražší prodanou kartičkou je autogram s fotografií Pabla Picassa. „Po několika příhozech se vyšplhala na skoro 46 tisíc korun,“ uvedla o ceně mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Michaela Tesařová.
K mání byly i autogramy Julie Robertsové. Podepsaná fotografie herce Louise de Funèse se prodala za jedenáct tisíc korun. „Tento případ je zvláštní i v tom, že se jedná opravdu o stovky autogramů,“ dodala Tesařová.
Tyto podpisové kartičky majetkovému úřadu propadly kvůli podvodné činnosti jednoho z pokladníků na Pražském hradě. V loňském roce muž prodával za plnou cenu zvýhodněné vstupenky na hlavní návštěvnický okruh. S těmi se turisté dostanou například do Zlaté uličky, Starého královského paláce nebo katedrály svatého Víta.
Mluvčí a místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Eva Švíglerová sdělila, že během 63 směn pokladník prodal přinejmenším 3403 těchto vstupenek.
„Dotyčný prodával falešné vstupenky necelého půl roku. Na podvod jsme přišli o něco dříve, oznámili jsme ho Policii ČR, která okamžitě zahájila vyšetřování. Zadržení proběhlo téměř přesně před rokem,“ konstatoval ředitel Odboru komunikace Kanceláře prezidenta Vít Kolář.
Poté se podvodem zabýval Obvodní soud pro Prahu 1. Celá věc skončila uzavřením dohody o vině a trestu. „Dotyčný byl odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 24 měsíců. Výkon tohoto trestu byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 46 měsíců,“ dodala Švíglerová.
Muž má také nahradit Pražskému hradu více než milionovou škodu, kterou způsobil.