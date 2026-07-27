Kouření škodí zdraví, ale ne image. V popkultuře je zas cool

Navzdory všem důkazům o škodlivosti, varujícím nápisům a rentgenům prokouřených plic se zdá, že móda kouření se vrací. O celebritách fotících se se zapálenou cigaretou se mluví jako o sílícím trendu. Řady influencerů rozšířili cigfluenceři.
V seriálu Love Story sahá opakovaně po cigaretě herečka Sarah Pidgeonová, protože i předobraz její postavy Carolyn Bessetteová byla kuřačka. Její neřest tvůrci zachovali v hrané rekonstrukci vztahu manažerky světoznámé značky a potomka vlivné americké rodiny Johna F. Kennedyho mladšího. Před kamerou kouří i Zendaya ve sledovaném seriálu Euforie o dospívání, drogách, traumatech i sociálních sítích. A Paul Mescal prohlásil, že ani kvůli obsazení do pokračování filmu Gladiátor nehodlal přestat se svým zlozvykem.
Influencerka a podnikatelka Kylie Jennerová z celebritního klanu Kardashianových zapózovala na obálku magazínu Vanity Fair ve chvíli, kdy si připaluje cigaretu. Na jiných doprovodných fotografiích k rozhovoru si vzájemně připalují zpěvačka Madonna a modelka Hailey Bieberová. Její manžel, hudebník Justin Bieber, zase s přilepeným retkem vybrnkává cosi na kytaru.
Kuřácká pauza přestává být pro americké celebrity prohřeškem, u kterého nechtějí být přichyceny. Naopak se do takové situace stylizují, všímají si média.
Návrat kouření do popkultury podle listu The Guardian stvrzují časopisecké seznamy kuřáků mezi hvězdami nebo účty na sociálních sítích, které publikují jen aktuální nebo archivní snímky celebrit s cigaretou.
Tabák pro Oscara
Americká protikuřácká organizace Truth Initiative analyzovala všech deset titulů nominovaných na cenu Oscar za nejlepší film roku 2025 a zjistila, že v osmi z nich se najdou scény s tabákem. Týkalo se to dramatu F1 z prostředí motosportu, další verze Frankensteina i nakonec vítězného snímku Jedna bitva za druhou.
Neustálé zobrazování cigaret a dalších nikotinových výrobků v populárních filmech nominovaných na ocenění normalizuje u vnímavých diváků návykové chování, jehož dopad daleko přesahuje období udílení cen, varuje organizace.
Podobně v minulých letech vyčítala propagaci kouření některým seriálům nominovaným na televizní ceny Emmy. Hříšníkem se stalo krimi Monstrum: Příběh Jeffreyho Dahmera založené na skutečném vrahovi sedmnácti chlapců a mladých mužů. Truth Initiative jen v jedné této sérii napočítala na tři sta záběrů na tabákové výrobky. Zmíněn je také oceňovaný seriál Medvěd. Nejprve v negativních souvislostech, ovšem v novějších epizodách organizace oceňuje, že se hlavní hrdina, vystresovaný šéfkuchař, naopak pokouší přestat kouřit.
Nostalgie i frustrace
Pídění po tom, proč se zdá filmařům, celebritám a influencerům kouření zase in, vede k několika možným vysvětlením.
Jedním je návrat estetiky devadesátých let a počátku milénia, kdy zapálit si bylo – nejen ve Spojených státech – zcela běžné. Mladí lidé si během pandemických lockdownů začali tuto dobu idealizovat coby časy chaosu a svobody, míní Joanna Nilsonová z podcastu Haute and Bothered. Dovedly je k tomu více či méně aranžované dobové momentky lidí v klubech – s cigaretou, rozmazaným make-upem a vlasy ve stylu „vstanu a jdu“.
Roli může hrát i jistý generační nihilismus, kdy nekončící proud zpráv, zatěžujících hlavu i emoce, a frustrace z bídných vyhlídek na vlastní bydlení povzbuzuje „chuť si zapálit“.
Módní doplněk
„Cigaretový comeback mezi celebritami nepovažuju za skutečný návrat ke kouření jako široce rozšířenému zvyku,“ cituje kanadská veřejnoprávní stanice CBS Jareda Oviatta, který stojí za instagramovým účtem Cigfluencers, kde sdílí fotografie známých lidí s cigaretou. Kouření – a myslí tím tabák ubalený v papírku, ne barevně blikající vaporizér – považuje spíše za kulturní symbol. Signál, že je dotyčný „v souladu s náladou nebo duchem doby“.
Jde totiž i o image. Mladé lidi, kterým kouření z jakéhokoliv důvodu přijde cool, zajímá, jak s cigaretou v ruce vypadají. Na platformě pro sdílení obrázků a fotografií Pinterest výrazně vzrostlo ve věkové skupině osmnáct až dvacet čtyři let vyhledávání výrazu „póza při kouření“, uvádí agentura AFP s odvoláním na zjištění společnosti Style Analytics, zabývající se daty ze světa módy.
Tohoto trendu si Style Analytics všímá dlouhodoběji. Například loni na podzim psala, že se zapálenou cigaretou je možné vidět stále více celebrit, ať už na internetu, nebo třeba v módní branži, od přehlídek přes focení po večírky. Zvyšuje se rovněž poptávka po „doplňcích“, jako jsou značková pouzdra na cigarety. Koneckonců modelky na newyorském Týdnu módy předváděly před dvěma lety s cigaretou.
Rovněž CBS upozorňuje, že cigarety se podle sociálních sítí stávají součástí módních výstřelků či luxusních pozorností. Krabičky se svým logem rozdávaly na večírcích oděvní značky pro „cool girls“ Khaite a Dôen; zpěvačka Dua Lipa prý na svých svatebních oslavách nabízela hostům kromě jídla a pití také cigarety a Charli XCX dostala předloni k narozeninám pugét vonící po tabáku.
Další vlna kouření?
Ne všem fanouškům ale přijde jejich idol vyfukující cigaretový dým jako příklad hodný obdivu, neřkuli následování. Kupříkladu zmíněná Kylie Jennerová si mohla přečíst nejen obdivné komentáře, ale i odsouzení, že zatraktivňuje něco tak škodlivého a nedomýšlí dopad svého vlivu, když ji s „rakovinovou tyčkou“ mohou vidět i nezletilí.
Ostatně jen nedlouho předtím se s cigaretou objevila v klipu A. G. Cooka k písni Residue. Hudbě se kuřácký trend nevyhýbá. Truth Initiative informovala, že mezi lety 2021 a 2022 se podíl videoklipů v žebříčku Billboard, v nichž se objevil tabák, zdvojnásobil.
Zástupci protikuřáckých postojů, oslovení agenturou AFP, se obávají, že „glamorizace“ kouření podnítí mladé lidi k závislosti a odradí ty, kteří chtějí přestat.
A to v době, kdy obecně je kuřáků v západním světě stále méně. AFP uvádí, že mezi americkými dospělými je míra kouření na nejnižší úrovni za posledních šest dekád a mezi mládeží na nejnižší úrovni za čtvrt století.
Pokud jde o Česko, z dat o roce 2025, které zveřejnil Státní zdravotní ústav, vyplývá, že téměř čtyřicet procent Čechů od 15 do 24 let užívá nějakou formu nikotinu, čtvrtina denně. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. V celé populaci kuřáků i uživatelů alternativních výrobků postupně ubývá, celkem je jich 29,5 procenta. Za posledních pět let ubylo kuřáků o procentní bod, podíl uživatelů elektronických cigaret se ovšem více než zdvojnásobil.