Podvodných přeprodejů vstupenek na internetu přibývá, varuje policie

Podvodných on-line přeprodejů vstupenek na větší kulturní nebo sportovní akce podle policie přibývá. Ročně eviduje až stovky podvodů spojených s prodejem na internetu. Nákupy vstupenek od neoficiálních prodejců policie nedoporučuje. Pokud se zájemce přesto rozhodne využít přeprodej, doporučuje osobní setkání nebo nákup na dobírku.
Loni v říjnu reagovala jednadvacetiletá studentka Michaela na on-line inzerát nabízející brigádu. Po úvodní komunikaci jí přišla zpráva. „Měla bych pro vás jeden menší úkol, ať vidím, jak pracujete a postupujete,“ stálo v e-mailu od údajného zaměstnavatele. „Měla jsem někomu prodat čtyři vstupenky na koncert Katy Perry. Jedna stála tisíc pět set korun, tak jsem si dvě koupila a zbytek jsem prodala kamarádce,“ popsala Michaela. Po zaplacení ale žádné vstupenky nepřišly. „Už se mi nikdy neozvali. Ani kvůli lístkům, ani kvůli brigádě,“ uvedla studentka.
Podobné praktiky si servery hlídají. Portál Fajn-brigády.cz, na kterém se inzerát objevil, obsah podle provozní ředitelky Jany Lekešové kontroluje a podezřelé nabídky blokuje. „Pokud má uživatel pocit, že se mu na inzerátu něco nezdá, je v následné komunikaci vyzýván k založení nového bankovního účtu nebo k prodeji zboží, měl by inzerát nahlásit na podporu portálu,“ doplnila Lekešová.
Významné akce zvyšují počet podvodů
Policie eviduje až stovky podvodů spojených s prodejem na internetu. „U on-line podvodů obecně evidujeme každoroční nárůst. Zároveň registrujeme, že v době významných kulturních nebo sportovních akcí se jejich počet zvyšuje,“ uvedl mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek.
Podvodníci podle něj spoléhají na vysoký zájem veřejnosti. „V minulosti jsme řešili i situace, kdy byl jeden lístek prodán třeba třicetkrát. Na akci se dostal jen ten, kdo přišel první,“ popsal mluvčí.
Policie upozorňuje, aby se lidé pokud možno vyhýbali nákupu mimo oficiální prodejce vstupenek. „Pokud se i tak rozhodnou shánět lístky přes různé bazary nebo sociální sítě, je lepší domluvit se na osobním předání nebo využít dobírku,“ řekl Vinčálek. Podle vyšetřovatelů patří posílání peněz předem k nejčastějším chybám.
Podobné praktiky se podle policie nejčastěji objevují například na facebooku nebo platformě Bazoš, kde je snadné oslovit široký okruh zájemců. Poškození by měli takové případy hlásit. „Pokud se sejde více oznámení, sloučí se a vyšetřují se jako jeden případ s celkovou škodou. Bohužel se u on-line podvodů jen zřídka stává, že lidé dostanou své peníze zpět,“ dodává Vinčálek.